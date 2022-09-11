İstanbul'da "karısını ve çocuklarını kırbaçla dövüyor" iddiası sonrası polisler tarafından yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da "karısını ve çocuklarını kırbaçla dövüyor" iddiası sonrası polisler tarafından yakalandı

11.09.2022 11:33

Gaziosmanpaşa ilçesinde Suriye uyruklu Ali Muhammed N. iddiaya göre 12 yaşındaki çocuğunun kolunda sigara söndürerek, sokak ortasında dövdü. Mahallelinin tepki gösterdiği Ali Muhammed N., evine girdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, baba ve oğlunu polis merkezine götürdü. İfadesinin ardından Ali Muhammed N. serbest bırakıldı. Mahalle sakinlerinden Selda Tok, şüphelinin eşini ve çocuklarını hunharca dövdüğünü belirterek, "Adam canı sıkıldıkça çocuğu dövüyor. Bir de hortumla vuruyor" dedi.

Gaziosmanpaşa'da 5 Eylül Pazartesi günü Suriye uyruklu Ali Muhammed evinin önünde, oğlu Muhammed N.'yi (12) darbetti. Mahallelinin tepki göstermesi nedeniyle baba Ali Muhammed N., evine girdi. İhbar üzerine polis ekipleri baba ve oğlunu Gaziosmanpaşa Şehit Kaan Anıl Aybek Polis Merkezi'ne götürdü. İfadesinin ardından Ali Muhammed N. serbest bırakıldı. Muhammed N. ile ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

MAHALLELİDEN İLK DEĞİL İDDİASI

Çocuğun darbedilmesine tepki gösteren mahalleli, Ali Muhammed N.'nin eşini ve diğer çocuklarını da hortumla ve kırbaçla dövdüğünü ileri sürdü. Ali Muhammed N.'nin mendil satarak geçimini sağladığı öğrenilirken, çocuklarına da zorla mendil sattırıp, dilendirdiği iddia edildi.

"ÇOCUK BANA SESLENDİ, 'ABİ KURTAR BİZİ' DEDİ"

Mahalle sakinlerinden Tuğra Ömer Karaahmetoğlu, "Çocuğa sürekli tokat atıyor, eşini de kırbaçlıyor. Sabahları seslerini duyuyoruz. Bir gece 02.00'de çocuğu, sigara bulsun diye dışarı attı. Çocuk kamyonun içerisinde uyudu. Pazartesi günü de çocuğunu dövdüğünü komşular görmüş. Mahalleli müdahale etti. Üzerlerine yürüdü, 'ben yapmadım' diye. Polis çağırdılar" dedi. Bir başka mahalle sakini Selami Aras ise, "Sokakta babası elinden, amcası bacağından tutmuş çocuğu, baş aşağı geliyorlardı. Buradan geçerken çocuk bana seslendi, 'Abi kurtar bizi' dedi. Çocuğa caddede peçete sattırıyordu. Bir ara çocuğa iş bulmuştum. Sonra işten ayrılmış çünkü babası bütün parasını elinden alıyormuş" diye konuştu.

"CANI SIKILDIKÇA HORTUMLA ÇOCUĞU DÖVÜYOR"

Mahalleli Selda Tok, "İlk kez olan bir şey değil. O gece 02.00'de çocuğa 'Git bana sigara bul nereden bulursan bul' dedi. Pazartesi günü de çocuğu dövdü, kollarında sigara yanığı izi vardı. Mahalleli o gün sahip çıktı. Tüm mahalle adamın üzerine hücum etti, eve kaçtı. Polisi aradık geldi. Adam canı sıkıldıkça çocuğu dövüyor. Bir de hortumla vuruyor" şeklinde konuştu.

"MAHALLELİ ÜZERİME KOŞTU, EVİME KAÇTIM"

Çocuğunu darbettiği iddia edilen Ali Muhammed N. ise iddiaları yalanlayarak, "Ben oğlumu dövmedim. Oğlum 2 ay eve doğru düzgün gelmedi. Son olarak 2 gün boyunca eve gelmedi. Ben de aradım buldum, tam apartmanın önüne geldik, 'Bu benim babam değil' diye bağırdı. Millet de oğlum değil sanmış. Mahalleli de üzerime koştu, hemen evime kaçtım. Sonra polis geldi, ailecek ifade verdik" dedi.

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Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Ali Muhammed, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'karısını ve çocuklarını kırbaçla dövüyor' iddiası sonrası polisler tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da "karısını ve çocuklarını kırbaçla dövüyor" iddiası sonrası polisler tarafından yakalandı - Son Dakika
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