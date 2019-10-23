Eşini ve çocuklarını rehin alan zanlı hakim karşısında

Mersin'de, boğazına bıçak dayadığı eşini ve çocuklarını 6 saat rehin aldığı iddiasıyla 7 yıla kadar hapsi istenen sanık, hakim karşısına çıktı.

Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ali A, rehin aldığı eşi müşteki Nurcan A. ve avukatlar katıldı.

Ali A, savunmasında, olay gününde evden ayrılmak isteyen eşinin kendisine küfür ve hakaret ettiğini öne sürdü.

Bunun üzerine eşiyle tartışmaya başladığını dile getiren Ali A, "Eşimle tartıştık. Bana terlikle ve paspas sopasıyla vurdu. Sonra polisler geldi. Polisten kendimi korumak amacıyla bıçağı aldım. Bıçağı eşimin boğazına değil, boğazının alt kısmına tuttum. Şiddet uygulamadım. Amacım çocuklarıma ve eşime zarar vermek değildi. Pişmanım." diye konuştu.

Müşteki Nurcan A. ise eşinin önceki yıllarda da kendisine şiddet uyguladığını ve bu yüzden kadın sığınma evine yerleştiğini ancak çocuklarının babasız kalmaması için evine geri döndüğünü aktardı.

Olay gününü anlatan Nurcan A, şunları kaydetti:

"Babama gitmiştik. Dönüşte eve geldim ve evin dağınık olduğunu gördüm. Tartışmaya başladık. Bu sırada ailemi arayarak küfürler etti. Sabah eşyalarımı topladım çocuklarla evden çıkmak üzereyken bizi alıkoydu. Bu sırada eşyalarımızı yaktı. Ben balkona koştum ve bağırdım. Bu sırada bana tekme ve tokat attı. Daha sonra polisler geldi. Bıçağı boynuma dayadı ve bizi rehin aldı. Ölümden korkmuyorum ama Emine Bulut gibi çocuklarımın gözü önünde ölmek istemiyorum."

Mahkeme hakimi, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesinde adliye binası önünde bir araya gelen Mersin Kadın Platformu üyeleri olayı kınayan açıklama yaptı.

Mersin'de 1 Eylül'de, boğazına bıçak dayadığı eşini çocuklarının yanında 6 saat rehin aldığı öne sürülen Ali A, tutuklanmış, şüphelinin 7 yıla kadar hapsi istenmişti.