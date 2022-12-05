Hakkari'de eşini ve doktor yeğenini öldüren şahıs intihar etti - Son Dakika
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Hakkari'de eşini ve doktor yeğenini öldüren şahıs intihar etti

05.12.2022 18:49

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyfettin Ç., eşi Evin Ç.'yi tabancayla vurup doktor yeğeni Haşim Ç.'yi öldürdükten sonra aynı silahla kendini vurdu. Hastaneye kaldırılan Seyfettin Ç. ve eşi Evin Ç. de yaşamını yitirdi.

Hakkari'de Seyfettin Ç., tabancayla geldiği odunluk önünde, eşi Evin Ç. ile doktor olan yeğeni Haşim Ç.'ye henüz bilinmeyen nedenle ateş etti. Seyfettin Ç., aynı silahla kendisini de vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyanların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alınırken, yapılan kontrolde Haşim Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

EŞİNİ VE DOKTOR YEĞENİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralı Seyfettin Ç. ve Evin Ç. de ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çift de kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Korkunç olay! Eşini ve doktor yeğenini öldürüp intihar etti
Korkunç olay! Eşini ve doktor yeğenini öldürüp intihar etti
Kaynak: DHA
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Yüksekova, Esentepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de eşini ve doktor yeğenini öldüren şahıs intihar etti - Son Dakika

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