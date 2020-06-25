Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı - Son Dakika

- Eşini ve kayın babasını öldüren zanlı yakaladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geçtiğimiz günlerde eşini ve kayın babasını öldüren katil zanlısı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, katil zanlısının kırsalda saklandığı bilgisine ulaşan Siverek Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, o bölgede operasyon başlattı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonda katil zanlısı Halim.Ç. Bayırözü Kırsal Mahallesi kırsalında ekipler tarafından yakalandı.

İlçe Jandarmaya getirilen katil zanlısının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.