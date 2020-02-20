Eşini ve kayın biraderini öldüren Karip Oğuz'un 1'i ağırlaştırılmış 2 müebbet hapsi istendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve kayın biraderini öldüren Karip Oğuz'un 1'i ağırlaştırılmış 2 müebbet hapsi istendi - Son Dakika

Eşini ve kayın biraderini öldüren Karip Oğuz'un 1'i ağırlaştırılmış 2 müebbet hapsi istendi

7 saat önce

Küçükçekmece'de 10 Kasım 2018'de eşini ve kayın biraderini öldüren Karip Oğuz'un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

Eşini ve kayın biraderini öldüren Karip Oğuz'un 1'i ağırlaştırılmış 2 müebbet hapsi istendi, System.String[]

Küçükçekmece'de 10 Kasım 2018'de eşini ve kayın biraderini öldüren Karip Oğuz'un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı sanık Oğuz'un 1'i ağırlaştırılmış 2 müebbet hapsini istedi.


Küçükçekmece'de 10 Kasım 2018'de eşi Zahide Oğuz ile kayın biraderi Kutlay Oğuz'u öldüren Karip Oğuz'un davasında mütalaa açıklandı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Karip Oğuz ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.


"Artık sanığı görmek istemiyorum"


Duruşmada beyanda bulunan Zahide ve Kutlay Oğuz'un annesi Cihan Oğuz şikayetinin devam ettiğini söyleyerek "Benim çocuklarımı öldürmüştür. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Ben artık sanığı görmek istemiyorum. Davanın bir an önce sonuçlanıp sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.


Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanık Karip Oğuz ile maktul Zahide Oğuz'un evli olduklarını ancak bir süredir ayrı yaşadıklarını aktardı. Olay tarihinde sanık Karip'in silahlı olarak maktul Zahide'nin yaşadığı eve gittiğinin de aktarıldığı mütalaada, burada sanığın silahla önce kayın biraderi Kutlay Oğuz'u öldürdüğü belirtildi. Sanığın ardından, eşi Zahide Oğuz'a önce silah ile ateş ettiği ve 56 bıçak darbesi vurduğu aktarıldı.


Sanık Oğuz'un emniyete silahı ile giderek teslim olduğu da cumhuriyet savcısının mütalaasında aktarıldı. Mütalaada sanık Karip Oğuz'un maktul eşi Zahide'ye karşı 'canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kutlay Oğuz'a karşı ise 'kasten öldürme' suçundan ise müebbet hapis cezası talep edildi.


Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık avukatı beyanda bulunmak için süre talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti Karip Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar vererek taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verdi.


Duruşmanın bitmesinin ardından davaya ilişkin açıklama yapan müşteki avukatlarından Müjde Tozbey Erden, davanın bugün görülen celsesinde verilen mütalaanın önemli olduğunu söyleyerek "Savcı tarafından verilen mütalaada insan öldürmeyle birlikte aynı zamanda tasarlayarak canice Zahide'nin öldürüldüğü kabul edildi. Türkiye için emsal bir mütalaa gerçekten. Biz mahkeme heyetinin de bu şekilde karar vermesini bekliyoruz. Diğer taraftan sanığın yani katil eşin takım elbise giymesi, mahkeme heyetine saygılı davranmasından da iyi hal indirimini istenmedi" şeklinde konuştu.


İddianameden


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Karip Oğuz ile maktül Zahide Oğuz'un resmi nikahlı evli oldukları ancak ayrı olarak yaşadıkları aktarılmıştı. Karip Oğuz'un yarı otomatik tabanca ile eşi Zahide Oğuz'un yaşadığı eve gittiğinin burada taraflar arasında eski sorunlar nedeniyle tartışma çıktığının açıklandığı iddianamede, sanık Oğuz'un yanında bulunan tabanca ile maktül Kutlay'a doğru birkaç el ateş ettiği ve mermilerin isabet ettiği anlatılmıştı. Karip Oğuz'un ardından eşi Zahide'yi öldürmek için ateş ettiğinin ve vücuduna defalarca bıçak sapladığının da belirtildiği iddianamede maktül Zahide'nin 56 adet kesici alet yarası olduğunun tespitine yer verilmişti. Karip Oğuz'un 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL

Küçükçekmece, 10 Kasım, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
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