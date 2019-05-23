Son Dakika Haberleri: Eşini ve kayın validesini öldürdüğü iddia edilen sanık ilk kez savunma yaptı

Eşini ve kayın validesini öldürdüğü iddia edilen sanık ilk kez savunma yaptı

9 saat önce

Eşini ve kayın validesini öldürdüğü iddia edilen sanık ilk kez savunma yaptı Sanık savunmasında eşinin kendisini küçümsediğini iddia ettiİSTANBUL - Avcılar'da eşini ve kayın validesini öldürdüğü iddia edilen Mehmet Reşit Çelik yargılandığı davada ilk kez hakim karşısında savunma yaptı.

Eşini ve kayın validesini öldürdüğü iddia edilen sanık ilk kez savunma yaptı
Sanık savunmasında eşinin kendisini küçümsediğini iddia etti
İSTANBUL - Avcılar'da eşini ve kayın validesini öldürdüğü iddia edilen Mehmet Reşit Çelik yargılandığı davada ilk kez hakim karşısında savunma yaptı. Sanık Çelik duruşmada eşinin kendisine 'Sadece yatakta mı işe yararsın. Onu da birini tutup ihtiyacımı görürüm' dediğini iddia etti.
Avcılar'da bir okulda müdür yardımcısı olan ve kendisine boşanma davası açan eşi Ayşegül Çelik'i ve onun annesi Fehime Küçük'ü öldürdüğü iddia edilen Mehmet Reşit Çelik yargılandığı davada ilk kez hakim karşısında savunma yaptı.
Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mehmet Reşit Çelik ile taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada savunma yapan sanık Çelik eşinin müdür yardımcısı olduktan sonra tavırlarının değiştiğini ve kendisini küçümsemeye başladığını söyledi. Evliliğinin devamı konusunda ümidinin kalmadığını söyleyen sanık Mehmet Reşit Çelik bir gün eşinin kendisine "Senin hiç bir şeyine ihtiyacım yok. Sadece yatakta mı işe yararsın. Onu da birini tutup ihtiyacımı görürüm, sen git banyoda ihtiyacını gör" dediğini iddia etti. Sanık Çelik boşanma kararı aldıklarını ancak eşinin daha sonra bu kararından vazgeçtiğini söyledi.
Sanık başka bir gün ise eşinin kendisine "Git 5 yıllık üniversite bitir öyle karşıma gel" dediğini aktardı. Eşinin Kenan isminde bir arkadaşıyla buluşacağını söylemesi ve hakaret etmesi üzerine kendini kaybettiğini söyleyen Mehmet Reşit Çelik "Yüksek sesle ağza alınmayacak sözler sarf etti. Bu sözler nedeniyle kendimi kaybettim. Daha önce akrabalarımın karıştığı bir olaydan dolayı tehdit almıştım. Bu sebeple silah taşıyordum. Arabanın torpido gözünde bulunan silahı aldım. Kaç el ateş ettiğimi bilmiyorum. Kendimi tamamen kaybetmişim. Ayşegül'ün çığlıklarıyla kendime geldim" dedi.
Eşini silahla vurduktan sonra teslim olmak istediğini ancak çocuklarını görmek için eve gittiğini söyleyen sanık Çelik "Dilim kurumuştu. Su içmek için mutfağa geçtim. Orada kayın validem mutfaktaydı. 'ne oldu niye geldin' dedi. Karakola gidip teslim olacağım dedim. 'kızıma ne yaptın p..venk şerefsiz dedi. Vurduğumu ve yaralı olduğunu söyledim. O da bana küfür ve hakaretlerde bulundu. Bıçakla üzerime gelince istem dışı belimdeki silahı çekip rastgele ateş ettim. İstemeden ikinci bir olay meydana geldi. Sonra kaçtım. 15 gün kadar otoyollarda dolaştım. Sonra da adliyeye gidip teslim oldum istemeden kayın validem Fehime ile ilgili olay meydana geldi" dedi.
Sanık savunmasının ardından söz verilmesi üzerine konuşan müşteki avukatı Handan Satılmışoğlu yaşanan olayın tasarlanarak işlendiğini söyleyerek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Avukat Satılmışoğlu, maktulun yaşadıklarının anlaşılması için Küçükçekmece Adliyesi'ndeki boşanma davası dosyasının incelenmesini talep etti.
Tarafların dinlenilmesinin ardından mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına ve müşteki avukatının talep ettiği Küçükçekmece Adliyesi'ndeki boşanma davasına ilişkin dosyanın incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Eşini ve kayın validesini öldürdüğü iddia edilen sanık ilk kez savunma yaptı
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 08:47 Kaynak: İHA
Avcılar, Mehmet Reşit, 3. Sayfa
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