Eşini ve kayınbiraderini öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı - Son Dakika
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Eşini ve kayınbiraderini öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı

7 saat önce

Küçükçekmece'de eşi Zahide Oğuz'u önce ateş ederek ardından bıçaklayarak, kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u da silahla öldüren zanlı Karip Oğuz hakkında biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası istendi.

Eşini ve kayınbiraderini öldüren sanık hakkında mütalaa açıklandı, System.String[]

Küçükçekmece'de eşi Zahide Oğuz'u önce ateş ederek ardından bıçaklayarak, kayınbiraderi Kutlay Oğuz'u da silahla öldüren zanlı Karip Oğuz hakkında biri ağırlaştırılmış iki müebbet hapis cezası istendi.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Karip Oğuz ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, öldürülen Zahide Oğuz'un annesi Cihan Oğuz ile kardeşleri Arif ve Barış Oğuz da hazır bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya geldi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı Sait Yakışan, sanık Karip Oğuz ile maktul Zahide Oğuz'un resmi nikahlı evli oldukları ancak aralarındaki geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşadıkları, sanığın silahlı olarak maktulün bulunduğu eve gittiği ve aralarında tartışma çıktığı anlatıldı.

Mütalaada, tartışma sırasında sanığın önce kayınbiraderi maktul Kutlay Oğuz'a ateş ettiği, sonra yatak odasındaki Zahide Oğuz'a 2 el ateş ettiği ve ardından eşini bıçakladığı anlatıldı.

Zanlı Karip Oğuz'un maktul Zahide Oğuz'a karşı "tasarlayarak, canavarca hisle eşi öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanığın maktul Kutlay Oğuz'u "kasten öldürme" suçundan da müebbet hapis cezasına çarptırılması mütalaada talep edildi.

Sanığın avukatı, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek, avukatına da mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre verdi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan katılanların avukatı Müjde Tozbey Erden, Zahide Oğuz'un yıllarca şiddet gördüğünü, kafasının duvarlara vurulduğunu, defalarca saçlarından sokaklarda sürüklendiğini ve koruma talep ettiğini söyledi.

Erden, "Sayın savcı tarafından Zahide'nin ve kardeşinin haklarını koruyan önemli bir mütalaa aldık. Türkiye için emsal bir mütalaa gerçekten. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinden de bir sonraki celse bu mütalaa doğrultusunda karar verilmesini bekliyoruz." dedi.

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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