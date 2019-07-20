Eşini ve kayınbiraderini öldüren zanlının yargılanmasına başlandı

Küçükçekmece'de eşini ve kayın biraderini öldüren Karip Oğuz'un yargılanmasına başlandı.

Küçükçekmece'de eşini ve kayın biraderini öldüren Karip Oğuz'un yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Karip Oğuz, cinnet getirdiğini ve kime kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını söyledi. Küçükçekmece'de 10 Kasım 2018'de eşi Zahide Oğuz ile eşinin kardeşi Kutlay Oğuz'u öldüren Karip Oğuz'un yargılanmasına başlandı. Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Karip Oğuz ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Hayatını kaybeden 2 kardeşin annesi Cihan Oğuz duruşma başlayacağı esnada sanığa tepki göstererek yüzüne tükürdü.

"CİNNET GEÇİRMİŞİM HATIRLAMIYORUM" Duruşmada savunma yapan Karip Oğuz 2016 yılında oğlunu trafik kazasında kaybettiğini söyleyerek "Oğlumu kaybetmeme neden olan şahsı öldürmem için eşim, eşimin kardeşleri ve annesi bana baskı yapmaya başladı. Olaydan bir gün önce Zahide bana telefon açarak eve çağırdı. Ben ertesi gün eve gittim. Evde kimse yoktu. Sonra Kutlay Oğuz geldi eşimi aradı. Ardından eşim geldi. Gelir gelmez yüzüme tükürdü. Eşim Kutlay Oğuz'a 'Çıkış kapısını tut' dedi. Kutlay bıçak çıkardı. Eşim 'Bunu öldüreceğiz' dedi. Ben 'Yol ver gideyim' dedim, korktum. Üzerimde tabanca olduğunu söyledim. Beni sürekli dövdükleri için yanıma tabanca almıştım. Eşim oğlumun ölümüne sebep olan kişiyi öldüremediğimi söyleyerek 'Bu şerefsizin tekidir' dedi. Ben cinnet geçirmişim. Kime kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Eşime bıçak çekme durumunu da hatırlamıyorum" şeklinde savunma yaptı.

"HEPİMİZİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÜREKLİ SÖYLÜYORDU" Olayda hayatını kaybeden Zahide ve Kutlay Oğuz'un ağabeyi Arif Oğuz ise ablasının sanıktan boşanmak için 4-5 kez boşanma davası açtığını ancak tehditler nedeniyle bu davaları geri çekmek zorunda kaldığını söyleyerek, "Ablam tarafından oğullarını öldüren kişinin öldürülmesi yönündeki baskı iddiaları doğru değildir. Tam tersi kendisi o şahsı öldüreceğini söylemiştir. Sanık üzerinde sürekli tabanca taşıyordu. Bu olayı tasarlamıştır. Hepimizi öldürecekti fakat denk gelmedi. Hepimizi öldüreceğini sürekli söylüyordu" dedi.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM" Hayatını kaybeden 2 kardeşin annesi Cihan Oğuz ise, sanığın kızına evlendiği günden beri baskı yaptığını söyleyerek, "Çok kez elinde tabanca ile gelip kapıya dayanmış ve tehditlerde bulunmuştur. Kızım ile aralarında halen devam eden boşanma davası vardır. Bir keresinde kızımın evinde masanın üzerinde delik görmüştüm. Kızıma bunu sorduğumda sanığın kendisini öldürmek istediğini söylemişti. Silahı evde bulup saklamıştık. Sonradan yeniden silah almış. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde beyanda bulundu. Söz verilen müşteki avukatları ise maktul Zahide Oğuz'un hayatını kaybetmeden önce Whatsapp üzerinden bir ses kaydı gönderdiğini, bu kayıtta sanığın kendisini 1 gün sonra öldüreceğini söylediğini aktardı. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı eksikliklerin giderilmesini talep ederek sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Söz verilen sanık avukatı ise sanığın, oğlunun vefatının ardından çok üzüldüğü söyleyerek müvekkilinin yapılan baskı nedeniyle bir cinnet getirdiğini aktardı. Mahkeme tarafların dinlenilmesinin ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Karip Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan müşteki avukatlarından Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Başkanı Müjde Tozbey Erden, hayatını kaybeden maktul Zahide Oğuz'un evlilik hayatı boyunca eşinden işkence gördüğünü ve tehdit aldığını söyledi. Erden, "Sadece Zahide'yi değil Zahide'nin ailesini öldüreceğine dair, katliam yapacağına dair defalarca tehditler savurmuştur. Ama bugün sırf haksız tahrik hükümlerinden faydalanmak için 'Aslında Zahide beni seviyordu fakat ailesi bana tuzak kurdu Zahide ile birlikte beni öldürmeye çalıştı mecbur kalıp öldürdüm' dedi. Oysaki gerçekler açık. Gerçekler şu Türkiye'de kadın şiddet gördüğünde boyun eğmeyip boşanmak istediğinde öldürülüyor. Ülkemizde gerçekler açık. Kadın 'Ben artık dayak yemek istemiyorum, sokaklarda saçlarımdan sürüklenmek istemiyorum, ben ayrılmak istiyorum, ben şiddet görmek istemiyorum' diye boyun eğmediğinde sesini yükselttiğinde öldürülüyor. Karip Oğuz da bu şekilde Zahide'yi ve kardeşini öldürdü. Fakat Karip Oğuz'un bilmediği bir şey var. Zahide ve Kutlay yalnız değil. Zahide'nin ve Kutlay'ın annesi abisi amcaları dayıları tüm akrabaları burada. Zahide ve Kutlay'ı savunacak avukatları burada, Kadın Meclisleri burada, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği temsilcileri burada. Biz Zahide'yi ve Kutlay'ı kesinlikle yalnız bırakmayacağız, boyun eğmeyeceğiz hukuksal mücadelemize devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDEN Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Karip Oğuz ile maktul Zahide Oğuz'un resmi nikahlı evli oldukları ancak ayrı olarak yaşadıkları aktarıldı. İddianamede Karip Oğuz'un yarı otomatik tabanca ile eşi Zahide Oğuz'un yaşadığı eve gittiği, burada taraflar arasında eski sorunlar nedeniyle tartışma çıktığı açıklandı. Karip Oğuz'un yanında bulunan tabanca ile maktul Kutlay'a doğru birkaç el ateş ettiğinin ve mermilerin isabet ettiğinin anlatıldığı iddianamede, Karip Oğuz'un ardından eşi Zahide Oğuz'u öldürmek için ateş ettiği ve Zahide Oğuz'un vücuduna defalarca kez bıçak ile vurduğu da belirtildi. İddianamede yer alan Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda Zahide Oğuz'un vücudunda 56 adet kesici delici alet yarası olduğunun tespitine yer verildi. Karip Oğuz'un 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet 'kasten öldürme' suçundan müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

(Melike İnal/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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