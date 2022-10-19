Son dakika haberleri... Çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı

19.10.2022 14:29

Son dakika haberler... Çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı Eşini ve kayınpederini öldüren şüpheli cezaevine gönderildi Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı

Eşini ve kayınpederini öldüren şüpheli cezaevine gönderildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ve kayınpederini öldüren şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün Barbaros Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Eşi Beyza S. ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Ö.S. (31), kayınpederi Şahin Kılıç'ın evine geldi. Ö.S., yanında bulunan silah ile hem eşine hem de kayınpederine ateş etti. Sağlık ekipleri Beyza S. ve babası Şahin Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Beyza S. ve Şahin Kılıç'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Ö.S. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Ö.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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Şahin Kılıç, Başiskele, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Çifte cinayetin şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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