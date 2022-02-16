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Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı hakim karşısında - Son Dakika

Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı hakim karşısında

16.02.2022 16:02
Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı hakim karşısında

Bilecik'te, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Acar'a adliye çıkışınca pompalı tüfekle öldüren zanlının yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Bilecik'te, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Acar'a adliye çıkışınca pompalı tüfekle öldüren zanlının yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Şahsa iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Olay; 16 Kasım 2020 günü Bilecik'te yaşanmıştı. Bilecik'te adliye çıkında boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar'ı (23) ve kayınpederi Abdullah Duman'ı (48) öldüren Onur Acar (30), çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Dehşete düşüren olayda, cezaevinden 5 gün önce çıktığı ortaya çıkan ve yaşananları soğukkanlılıkla anlatan katil zanlısı Acar ifadelerinde "Çok pişmanım, keşke yaşanmasaydı' olmuştu.

İki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi

Bilecik Adliye Sarayı'nda görülen davanın ilk duruşmasında mağdur yakınları ve avukatları İlyas Geçgelen hazır bulundu. Bilecik M Tip Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bunan şüpheli Onur Acar duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Yaklaşık 3.5 saat süren duruşmada C. Savcısı, 'tasarlanarak kasten adam öldürmek suçundan sanık için 2 defa ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet istedi. İfadesi dinlenen Onur Acar, "Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Böyle bir kastım olsa tüfek niye getireyim, tabanca getirirdim. Tüfek tutulma yapabilirdi, öldürmek istesem bunun riskine girmezdim. Ayrıca öldürmek istesem adliye önünde yapmaz gece evlerini basar evlerinde öldürürdüm. Aleyhinde olan hususları kabul etmiyoruz. Cezaevi görüşme tutanaklarındaki görüşmeler bana aittir, hepsini ben söyledim. Görüntü tutanaklarında öyle belirtilmiş ise de kayınpederden adliyenin arkasında tüfeği aldıktan sonra av bayiinin yanına gittim. Av bayii kapalıydı. Tüfeği duvara dayayıp dükkan sahibini aradım. Hatta bana 'sen kimsin' dedi. Ben de 'gelince görürsün' dedim. Adam geldikten sonra da tüfeğin kurma kolunun bozuk olduğunu söyledim. Düzelttikten sonra tüfeği aldım. Bu geçen süre içerisinde tabii ki kayınpederim gidip girmiş olacaktır. Yere bir kez ateş ettim. Buna eminim. Kişilerin üzerinde kaç tane mermi girişi var, kaç tane kartuş bulunduğu hesaplanırsa yere ateş ettiğim de ortaya çıkacaktır" dedi.

Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaasının hazırlanıp sunulması için Bilecik Başsavcılığı tevdiine, sanığın tutukluluk halinin devamına, duruşmanın 15 Mart 2022 tarihine ertelenmesine karar verdi. - BİLECİK

Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı hakim karşısında
Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı hakim karşısında

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Abdullah Acar, Onur Acar, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve kayınpederini öldüren zanlı hakim karşısında - Son Dakika


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