Eşini ve Kayınvalidesini Vurdu

Malatya
'da bir kişi, boşanmak üzere olduğu iddia edilen eşi ve kayınvalidesini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
İddiaya göre, Ümit G. (38), merkez Battalgazi
ilçesine bağlı Kemerköprü Mahallesi'nde ayrı yaşadığı eşi Sibel G'nin (30) babasının evine gitti.
Ümit G, evdeki eşi Sibel ile kayınvalidesi Eşe Fatma Yıldırım'a (55) av tüfeğiyle ateş etti.
Çevrede bulunanların silah seslerini duyması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, anne ve kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne
ile kızının cesetleri, Adli Tıp Kurumu
Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı. Jandarma
ve polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.