Eşini ve kayınvalidesini yaralayan sanığa 2 kez 40 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Halil YILMAZ/ Esenyurt'ta eşi Ergül İsenç ve kayınvalidesi Ayşe Öksüzömer'i bıçakla ve tüfekle yaraladığı iddiasıyla yargılanan Hüseyin İsenç'in davasında savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık hakkında iki kez 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin İsenç getirilirken taraf avukatları katıldı. Avukat beyanlarının alınmasıyla başlayan duruşma, Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasını açıklamasıyla devam etti.

SAVCI 40 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Savcı mütalaasında sanık Hüseyin İsenç ile şikayetçi Ergül İsenç'in 17 yıldır evli ve bir çocukları olduğunu belirtti. Ergül İsenç'in çocuğunu da yanına alarak Kadın Sığınma Evi'ne başvurduğunu ifade etti. 27 Ağustos 2018 tarihinde sabah saatlerinde sanığın, işe giden Ergül İsenç ve Ayşe Öksüzömer'ü önce bıçakladığını sonra da tüfekle ateş ettiğini aktardı. Savcı mütalaasında sanık hakkında "Üstsoy ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan iki kez 26 yıldan 40 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

KARŞI TARAFLA HUSUMETİM YOK

Söz alan tutuklu sanık Hüseyin İsenç ise "Benim karşı tarafla bir husumetim ve düşmanlığım yoktur. Boşanmayı kabul etmemesi sebebiyle olaylar bu noktaya gelmiştir. Benim kendilerini öldürmek gibi bir kastım yoktur. Çocuklarım mağdur durumdadır, olaydan dolayı pişmanım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için duruşmayı ileri tarihe erteledi.