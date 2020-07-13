EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ YARALAYAN SANIĞA 20 YIL 10 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika

EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ YARALAYAN SANIĞA 20 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

Esenyurt'ta 27 Ağustos 2018 tarihinde işe gitmek için evden çıkan 17 yıllık eşi Ergül İsenç ve kayıvalidesi Ayşe Öksüzömer'i bıçakla yaralayıp tüfekle ateş ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Hüseyin İsenç'in davasında karar çıktı.

Esenyurt'ta 27 Ağustos 2018 tarihinde işe gitmek için evden çıkan 17 yıllık eşi Ergül İsenç ve kayıvalidesi Ayşe Öksüzömer'i bıçakla yaralayıp tüfekle ateş ettiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Hüseyin İsenç'in davasında karar çıktı. Mahkeme cezada indirim uygulayarak sanığa 'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

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Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin İsenç, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraf avukatları katıldı. Şikayetçi tarafın avukatı Gamze Gökoğlu, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek 'Müvekkilim sanık tarafından şiddet görmüştür. Bu şiddetten dolayı kaçıp sığınma evine sığınmıştır. Sanığın tasarlayarak suç işlediğinin kabul edilip cezalandırılmasını talep ederiz dedi. Sanık avukatları da tutuklu sanık İsenç'in eyleminde öldürme kastının olmadığını öne sürerek, sanığın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesini talep etti.

ÇOCUKLARIMIN BANA İHTİYACI VAR

Son sözü sorulan Hüseyin İsenç ise 'Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Çocuklarımın bana ihtiyacı var, tahliyemi talep ederim ifadelerini kullandı.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın eşi Ergül İsenç'e karşı 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işlediğini sabit görerek önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet, eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle hapis cezasını 15 yıla düşürdü. Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını da dikkate alan heyet, cezada yine indirim uygulayarak sanığın 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

Sanık Hüseyin İsenç'in kayınvalidesi Ayşe Öksüzömer'e karşı işlediği suçtan dolayı da heyet önce 'Kasten öldürmeye teşebbüsö suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme yine eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 10 yıl hapis cezasına indirdi. Sanığın sabıkasız oluşu ve yargılama sürecini yine dikkate alan heyet, cezada indirim uygulayarak sanığın 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Böylece tutuklu sanık Hüseyin İsenç toplamda 20 yıl 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmış oldu.

Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ VE KAYINVALİDESİNİ YARALAYAN SANIĞA 20 YIL 10 AY HAPİS CEZASI - Son Dakika
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