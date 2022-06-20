Eşini ve kendini bıçaklayıp evi ateşe verdi - Son Dakika
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Eşini ve kendini bıçaklayıp evi ateşe verdi

20.06.2022 22:44

Eskişehir'de İran uyruklu şüpheli, tartıştığı Bangladeş uyruklu eşini bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakla yaralayıp evi ateşe verdi.

Eskişehir'de İran uyruklu şüpheli, tartıştığı Bangladeş uyruklu eşini bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakla yaralayıp evi ateşe verdi. Çıkan yangında bıçaklanan kadının vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşurken, yaralı öfkeli koca ve apartmanda yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Sütlüce Mahallesi Kankardeş Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında ikamet eden İran uyruklu Hamıd S. (44) ile eşi Ferini R. (38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle eşini bıçaklayan Hamıd S., daha sonra kendisini bıçakla yaralayıp yaşadıkları daireyi ateşe verdi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, koçbaşıyla evin kapısını kırarak içeri girdi. Evde şüpheliyi etkisiz hale getiren ekipler, yaralı Ferini R.'yi evden dışarı çıkarıp itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bıçakla yaralanan ve vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan kadın, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yangın sırasında dumandan etkilenen binadaki 2 kişiye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi. Olayın şüphelisi Hamıd S., vücudundaki bıçak yarası ve duman zehirlenmesi nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın yaşandığı apartmanda ikamet eden Mustafa Kale, "Karşı apartmandan el işaretleri gördüm. Duman çıkıyordu. Daha sonra 3-4 kez 112'yi arayıp haber verdim. Her taraf duman oldu. Evin içine de duman dolmaya başladı. Kattaki diğerlerini de uyarmak için dışarıya çıktım. Koridorlara da duman dolmaya başladı" dedi.

(Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve kendini bıçaklayıp evi ateşe verdi - Son Dakika

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