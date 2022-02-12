Eşini ve kendisine engel olmak isteyen kızını bıçakladı - Son Dakika

AKSARAY'da demirci ustası Yüksel Ö. (47), tartıştığı eşi Döndü Ö.'yü (45) 4 yerinden, kendisine engel olmaya çalışan kızı Amine'yi (16) de elinden bıçakla yaraladı. Araçla kaçan Yüksel Ö., her yerde aranıyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Şamlı Mahallesi 1053 Sokak'ta 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Demirci ustası olan Yüksel Ö., 24 yıllık eşi Döndü Ö. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Yüksel Ö., bu sırada mutfaktan aldığı bıçakla eşini 4 yerinden bıçakladı. Yüksel Ö., kendisine engel olmak isteyen kızı Amine'yi de elinden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan anne- kız, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BABAM ANNEME SÜREKLİ ŞİDDET UYGULUYOR'Ambulanstan inip, acil servise alınan Amine Ö., görüntü çeken gazetecilere "Babam, anneme bıçakla saldırdı. Ben de araya girince beni de bıçakladı. Babam sürekli anneme şiddet uyguluyor" dedi.Bıçak darbeleriyle boğaz ve göğüs bölgelerinden yaralanan Döndü Ö., ameliyata alındı. Olayı duyup, hastaneye gelen ailenin yakınları, acil servis önünde gözyaşı döktü. Eşini ve kızını bıçakladıktan sonra araçla kaçan Yüksel Ö.'nün yakalanması için polis çalışma başlattı.