Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana gelen olayda, yolda karşılaştığı kız kardeşi İ.K'yı kolundan, 2 saat sonra da evine giderek eşi M.K'yı bacağından bıçakla yaralayıp kaçan O.K, polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan O.K'nın, emniyetteki ifadesinde bıçaklama olaylarını uyuşturucunun etkisiyle yaptığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Kahraman, ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, hastaneye kaldırılan eşi ile kız kardeşi tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum - Son Dakika