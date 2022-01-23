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Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum - Son Dakika

Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum

23.01.2022 16:04

Bursa'da O.K. adlı şahıs önce yolda karşılaştığı kız kardeşini, 2 saat sonra da eşini bıçakla yaralayıp kayıplara karıştı. Yaralı iki kadın hastaneye kaldırılırken, ekipler tarafından yakalanan saldırgan emniyetteki sorgusunda uyuşturucunun etkisinde olduğunu, olayı hatırlamadığını söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana gelen olayda, yolda karşılaştığı kız kardeşi İ.K'yı kolundan, 2 saat sonra da evine giderek eşi M.K'yı bacağından bıçakla yaralayıp kaçan O.K, polis ekiplerince yakalandı.

Eşi ve kız kardeşini bıçakladı, 'hatırlamıyorum' dedi

SORGUDA ''HATIRLAMIYORUM'' DEDİ

Gözaltına alınan O.K'nın, emniyetteki ifadesinde bıçaklama olaylarını uyuşturucunun etkisiyle yaptığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Kahraman, ifadesinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, hastaneye kaldırılan eşi ile kız kardeşi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Eşi ve kız kardeşini bıçakladı, 'hatırlamıyorum' dedi
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Osmaniye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini ve kız kardeşini bıçaklayan saldırgandan savunma: Hatırlamıyorum - Son Dakika
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