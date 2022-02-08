Eşini ve kızını bıçaklayanı engellemek isterken tutuklandı - Son Dakika

Eşini ve kızını bıçaklayanı engellemek isterken tutuklandı

Kavgayı ayırmaya çalışırken Afganistan uyruklu şüpheliyi ağır yaraladı

Oğlunun, anne ve kızı kurtarmak için olaya karıştığını söyleyen anne Nazire Kurt:

"Oğlum sen karıncayı incitmezsin dedim, 'Anne kadını öyle görünce dayanamadım' dedi"

Tolga Daşkıran'ın avukatı Muhammet Serkan İleli:

"Müvekkilim 'Orada sanki birisi anneme şiddet uyguluyormuş gibi gördüm, keşke müdahale etmeyip evime gitseydim' dedi"

Ayağından yaralanan Hüseyin Şahin:

"Bir tane adam karısının ve kızının üzerine çıkıp bıçaklıyordu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de sokakta kavga ettiği eşini ve kızını bıçaklayan Afganistan uyruklu şüpheliyi, kavgayı ayırmaya çalışırken arbede esnasında bıçakla ağır yaralayan genç tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde gerçekleşti. Afganistan uyruklu Abdulkadir A. ile eşi Shannaz N. ve kızı Nasımgul A. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Abdulkadir A. Üzerinde taşıdığı bıçakla eşini ve kızını yaraladı. Yoldan geçerken olayı gören Tolga Daşkıran ise kavgayı ayırmak için ailenin yanına gitti. Çıkan arbedede Daşkıran, bıçakla Abdulkadir A.'yı yaraladı. Arkadaşı Tolga Daşkıran'a yardım etmek için olaya müdahale eden Hüseyin Şahin ise arbedede bıçakla ayağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan Shannaz N. ve Abdulkadir A. ile kızları Nasımgul A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada Abdulkadir A. ve bıçakladığı eşi Shanaz N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan Tolga Daşkıran, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanan Daşkıran cezaevine gönderildi.

"Oğlum sen karıncayı incitmezsin dedim, 'Anne kadını öyle görünce dayanamadım' dedi"

Oğlunun, anne ve kızı kurtarmak için olaya karıştığını söyleyen Tolga Daşkıran'ın annesi Nazire Kurt, "Ben oğlumun gelmesini istiyorum. Benim oğlum hiçbir şey yapmadı. Benim oğlum sadece kadınları kurtarmak istedi. Kadına şiddet istemez, sevmezdi benim oğlum. Ben oğlumu istiyorum, başka hiçbir şey istemiyorum. Ayırmak için gidiyor. Oğlum sen karıncayı incitmezsin dedim. 'Anne kadını öyle görünce dayanamadım' dedi. Benim çocuğum suçlu değil. Benim çocuğum suçluyu yakaladı. Benim çocuğum kaçmasın diye müdahale etti" dedi.

"Tolga çıkacak ve ailesiyle tekrardan buluşacak"

Olay hakkında açıklamada bulunan Tolga Daşkıran'ın avukatı Muhammet Serkan İleli, "Cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte evine doğru giderken, sokak arasında çığlık sesi duyuyor. Sesi duyunca oraya doğru gidiyorlar. Bir kadın yerde, üzerinde bir adam var ve bıçaklıyor. Hemen yardım etmek amacıyla koşuyorlar. Adam koşanları görünce elindeki bıçakla Hüseyin adlı arkadaşını bıçaklıyor. Ayağına bıçak darbesiyle kesik oluşturuyor. Daha sonra çıkan arbedede Tolga arbede çıkan kişiyi sırtından bıçaklamak zorunda kalıyor. Şu anda yoğun bakımda, bıçaklanan kadın da komada. Tolga pazar günü Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisiyle görüştüğümüz zaman bize 'Abi ben keşke evime gitseydim, hiç dokunmasaydım. Orada ben annemi gördüm. Sanki birisi anneme şiddet uyguluyormuş gibi gördüm. Keşke müdahale etmeseydim. Evime gitseydim bunlarla karşılaşmayacaktım' dedi. Sürecin takipçisiyiz. Tolga çıkacak ve ailesiyle tekrardan buluşacak" diye konuştu.

"Bir tane adam karısının ve kızının üzerine çıkıp bıçaklıyordu"

Kavgayı ayırmaya çalışırken bıçakla ayağından yaralanan Hüseyin Şahin ise, "Tolga'yı tramvay durağının orada bekliyordum. İkimiz ve diğer arkadaşlarımız gezecektik. Tolga geldikten sonra arkadan bağırma sesleri geldi. Bir tane adam karısının ve kızının üzerine çıkıp bıçaklıyordu. Ondan sonra koşup dur deyince, durmadı. Biz de müdahale ettik. Adam beni bıçakla ayağımdan vurdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum zaten" ifadelerini kullandı.