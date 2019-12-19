Eşini ve kızını darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve kızını darp eden şahıs tutuklandı - Son Dakika

Eşini ve kızını darp eden şahıs tutuklandı

6 saat önce

Eskişehir'de tartıştığı eşini ve kızını darp edip ölümle tehdit ettiği belirtilen şahıs tutuklandı.

Eşini ve kızını darp eden şahıs tutuklandı, System.String[]

Eskişehir'de tartıştığı eşini ve kızını darp edip ölümle tehdit ettiği belirtilen şahıs tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, polisi arayan bir vatandaş, Yenikent Mahallesi Münir Güney Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşayan Pınar K. ile kızı Gülveren K.'nın eve gelen baba Ümit K. tarafından darp edildiğini bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olay yerine ulaştı. Ekipler, şüpheli Ümit K.'yı kovalamaca sonunda yakaladı. Hafif şekilde yaralanan anne ve kızı, hastanedeki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan Ümit K., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Yenikent, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:38 Kaynak: İHA
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