Eşini ve kızını haşlayan kocanın avukatından 'velayet senaryosu' iddiası - Son Dakika

Eşini ve kızını haşlayan kocanın avukatından 'velayet senaryosu' iddiası

01.04.2021 16:34
Eşini ve kızını haşlayan kocanın avukatından 'velayet senaryosu' iddiası, System.String[]

KONYA'da, sabah kahvaltı için uyandıran eşi Rukiye (23) ile kızı Eylül (1,5) Ay'ı üzerlerine kaynar su dökerek, haşladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Ay (28), ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı.

KONYA'da, sabah kahvaltı için uyandıran eşi Rukiye (23) ile kızı Eylül (1,5) Ay'ı üzerlerine kaynar su dökerek, haşladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Ali Ay (28), ikinci kez hakim karşısına çıkarıldı. Ali Ay, tahliyesini isterken, avukatı Volkan Kara da "Rukiye Ay, boşanma davasında çocuğun velayetini alabilmek için böyle bir senaryo hazırlamıştır" dedi. Rukiye Ay'ın avukatı Elif Zehra Türkmen ise "Şiddetin gerekçesi olamaz. Her şey delillerle ortadadır" diye konuştu.

Merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi'nde oturan, 6 yıllık evli Rukiye Ay, iddiaya göre, 9 Ocak'ta kahvaltı yapmak için eşi Ali Ay'ı uyandırdı. Buna sinirlenen Ay, yaşanan tartışmanın ardından çaydanlıktaki kaynar suyu eşinin üzerine döktü. Bu sırada sıcak su, kızları Eylül'ün de ayaklarına sıçradı. Kızını kucağına alıp, komşularının evine sığınan Rukiye Ay, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Ali Ay, cumhuriyet başsavcılığı ve eşinin avukatının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık tarafından iddianame hazırlandı. Sıcak suyun 'silah' olarak değerlendirilmesi istenilen iddianamede Ay'ın, eşini yaraladığı gerekçesiyle 1 yıldan 4,5 yıla kadar kızını yaraladığı için de 4 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Ay'ın ayrıca eşini tehdit ettiği için 2 yıldan 5 yıla kadar da hapsi istendi. 'ÇOCUĞUN VELAYETİNİ ALABİLMEK İÇİN SENARYO HAZIRLADI'Tutuklu sanık Ali Ay'ın, 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. SEGBİS ile duruşmaya katılan Ay, tahliyesini talep etti. Duruşmada söz alan Ay'ın avukatı Volkan Kara ise "Rukiye Ay, boşanma davasında çocuğun velayetini alabilmek için böyle bir senaryo hazırlamıştır. Bu durumu çocuğun velayetini alabilmek için kullanmıştır" diye konuştu. 'ŞİDDETİN GEREKÇESİ OLAMAZ'Rukiye Ay'ın avukatı Elif Zehra Türkmen de "Şiddetin hiçbir gerekçesi olamaz. Her şey delillerle ortadadır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Avukat Türkmen ayrıca Rukiye Ay'ın yeniden boşanma davası açtığını hatırlattı.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.


Eşini ve kızını haşlayan kocanın avukatından 'velayet senaryosu' iddiası
Eşini ve kızını haşlayan kocanın avukatından 'velayet senaryosu' iddiası
Eşini ve kızını haşlayan kocanın avukatından 'velayet senaryosu' iddiası
Eşini ve kızını haşlayan kocanın avukatından 'velayet senaryosu' iddiası

Türkmen, Ali Ay, Konya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini ve kızını haşlayan kocanın avukatından 'velayet senaryosu' iddiası - Son Dakika


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