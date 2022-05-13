Son dakika haber... EŞİNİ VE KIZINI, ÖFKELİ KOCANIN ELİNDEN POLİS KURTARDI - Son Dakika

KONYA'da Deniz N. (33), tartıştığı eşi Zahit Deniz N.'yi (35) kızına ve kendisine zarar vereceği endişesiyle eve almadı ve polis çağırdı. Elindeki bıçağı polisi görünce binanın koridorunda kendi boğazına dayayan öfkeli koca Zahit ise 1.5 saatte teslim olması için ikna edildi. Anne ile kızı Zeynep N. (6) de itfaiye ve güvenlik güçlerince kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Ulvi Sokakta bir sitenin 12'nci katında meydana geldi. Deniz N., belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Zahit Deniz N.'yi, kızı ve kendisine zarar vereceği düşüncesiyle kapıyı kilitleyip, eve almadı. Ardından polisi arayıp eşinin, kendisine ve kızına zarar vereceği ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Apartmanın koridorunda bekleyen Zahit Deniz N., ihbar üzerine gelen polisi görünce de elindeki bıçağı boğazına dayadı. Polis, Zahit Deniz N.'yi ikna etmeye çalıştı. İkna olmaması üzerine Zahit Deniz N.'nin eve girip eşi ve kızına zarar verme ihtimaline karışı bölgeye itfaiye ekibi çağrıldı. Çiftin evdeki kızları Zeynep N., 12'nci kattaki evlerinin balkonundan itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Panik atağı bulunan Deniz N. de polis eşliğinde evde bekletildi.

1.5 SAATTE İKNA OLDU

Zahit Deniz N., Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri ve müzakereci polisin yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu ikna olup teslim oldu. Zahit Deniz N., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay sonrası evden çıkartılan Deniz N.'nin eşinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.