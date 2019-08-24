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Eşini ve kızını öldürdü

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, engelli eşini ve kızını öldürdü.

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs, engelli eşini ve kızını öldürdü.


Olay, İshaklı Mahallesi, TOKİ Toplu Konutları C1-3 Blokta meydana geldi. İddiaya göre, Hasan B.(65) evde engelli karısı Meryem B. (60) ve kızı Emine B.'ye (35) tabancası ile ateş etti. Cinayet sonrası Hasan B. teslim olurken kızı Emine B.'nin eşinden boşandığı ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.


Bafra Cumhuriyet Savcılığının incelemesinin ardından, öldürülen kadınlar otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:11 Kaynak: İHA
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