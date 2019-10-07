Son Dakika Haberleri: Eşini ve kızını öldüren adam gözaltına alındı
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Eşini ve kızını öldüren adam gözaltına alındı

1 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tartıştığı eşini ve kızını silahla öldüren bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Eşini ve kızını öldüren adam gözaltına alındı, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tartıştığı eşini ve kızını silahla öldüren bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Değirmendüzü köyünde ikinci evliliğini yapan B.S. ile daha önce aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. arasında tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi sonucu B.S, silahla S.S'yi ve tartışmayı engellemeye çalışan kızı K.K'yi silahla vurarak öldürdü.

Olay yerinden kaçan B.S, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Patnos Devlet Hastanesinde bulunan cenazeler, otopsi işlemleri yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patnos, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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