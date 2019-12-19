Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum - Son Dakika

Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum

6 saat önce

ANTALYA'da, eşi Hanife (47) ve kızı Esra Özen'i (23) öldüren Sertok Özen (55), iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı.

Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum, System.String[]

ANTALYA'da, eşi Hanife (47) ve kızı Esra Özen'i (23) öldüren Sertok Özen (55), iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. Sanığın son sözü ise, "Ölen yabancı birisi değil. Birisi karım, birisi kızım. Onların arkasından savunma yapmayı da kendime yakıştıramıyorum" oldu.

Olay, 15 Ekim 2017'de, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1043 Sokak'ta meydana geldi. Gece yarısı eve alkollü gelen Sertok Özen, eşi Hanife Özen'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sertok Özen, ruhsatsız av tüfeğiyle üniversite öğrencisi kızı Esra ve eşi Hanife Özen'i öldürdü. Özen, daha sonra Muratpaşa Mahallesi'nde oturan bacanağı Osman Göçer'in evine gitti. Göçer, ani bir hareketle tüfeği Özen'in elinden aldı. Panikleyip kaçan Sertok Özen, Döşemealtı ilçesinde yakalanıp tutuklandı. Sertok Özen'in evine giden polis, anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Hanife ve Esra Özen'in cenazeleri Serik'te toprağa verildi.

Hakkında iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sertok Özen, son kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında, sanık için 'eşini ve kızını tasarlayarak öldürmek suçu'ndan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu.

'SAVUNMA YAPMAYI KENDİME YAKIŞTIRAMIYORUM'

Mahkeme heyeti de yargılamanın sona erdirileceğini belirterek, sanıktan son sözünü sordu. Takdiri mahkemeye bıraktığını söyleyen Sertok Özen, "Ölen yabancı birisi değil. Birisi karım, birisi kızım. Onların arkasından savunma yapmayı da kendime yakıştıramıyorum" dedi.

Mahkeme sanığı 'eşini ve kızını tasarlayarak öldürmek suçu'ndan ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, bacanağı Osman Göçer ile eşi Emine Göçer'i silahla tehdit suçundan sanığa 2 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Heyet cezalarda indirim de yapmadı.


Antalya, Hanife, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum
Aynı iş yerinde çalıştığı kadını öldüren sanığa 18 yıl hapis Eşini öldürdüğü öne sürülen uzman çavuşun "İstem dışı oldu" sözlerine mahkeme başkanı tepki gösterdi İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Son Dakika Haberleri
23:59 Zonguldak yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-ek - Son Dakika
23:57 Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
23:56 Siirt'teki tatbikatta kadın polisler ilk kez toma kullandı - Son Dakika
23:56 Spor trabzonspor-altay maçının ardından - Son Dakika
23:56 "2. İstanbul Art Show" sanat fuarı açıldı - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 00:01:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]