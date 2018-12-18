Eşini ve Kızını Öldürüp İntihar Eden Adam da Toprağa Verildi

Burdur'da eşini ve kızın öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubay Muzaffer Danış da toprağa verildi.

Burdur'da eşini ve kızın öldürdükten sonra intihar eden emekli astsubay Muzaffer Danış da toprağa verildi.



Olay önceki gece Burdur'un Burç Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Emekli astsubay 50 yaşındaki Muzaffer Danış, eşi Nilüfer (50) ve kızı Gizem Danış'ı (18) tabancayla öldürdükten sonra kendi başına da bir el ateş etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Muzaffer Danış hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından otopsileri tamamlanan anne Nilüfer Danış ile kızı Gizem Danış'ın cenazeleri bugün öğle saatlerinde defnedildi.



Muzaffer Danış'ın cenazesi de yakınları tarafından alınarak Ulu Cami'ye getirildi. İkindi namazı sonrasında ailesi ve yakınların hazır bulunduğu cenazeye İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Emniyet Müdürü Arif Çankal ve yakınları katıldı. Namaz öncesi Danış'ın yakınları tabuta sarılarak ağladı. Diğer taraftan annesi Şerife Danış "25 yıldır hiç doyamadım" diyerek ağıtlar yaktı. Yaşlı anne yakınları tarafından teselli edildi.



Emekli astsubayın cenazesi Burdur Belediyesi Sultan Dere mezarlığına defnedildi. - BURDUR

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