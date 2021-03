Antalya'da eşini ve oğlunu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ayrılma aşamasında olduğu eşini ve oğlunu bıçaklayarak ağır yaralayan zanlı tutuklandı.

Şelale Mahallesi'nde tartıştığı eşini ve kendisine engel olmaya çalışan oğlunu bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.Y. (44), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Yaralı anne ve oğlunun Manavgat Devlet Hastanesindeki tedavileri sürüyor.

M.Y, dün boşanmak üzere olduğu ve ayrı yaşadıkları eşi H.Y. (43) ile barışmak için evine gitmiş, bir süre görüşen çift arasında tartışma çıkmıştı. M.Y. eşini karnından ve göğsünden, engel olmaya çalışan oğlu F.Y'yi (18) ise sırtından ve karnından bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Çiftin kızı A.Y. (14) de kendisini korumaya çalışırken cam kırıklarının elini kesmesi sonucu yaralanmıştı. Polis merkezine giderek teslim olan M.Y, gözaltına alınmıştı.