Eşini ve oğlunu bıçaklayan şüpheli adliyede (2) - Son Dakika

Eşini ve oğlunu bıçaklayan şüpheli adliyede (2)
09.03.2021 17:07
TUTUKLANDIAntalya'nın Manavgat ilçesinde dün barışmak için gittiği evinde çıkan tartışmada eşi ve oğlunu bıçakla yaralayan Mustafa Y., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimine sevk edildi.
TUTUKLANDI
Antalya'nın Manavgat ilçesinde dün barışmak için gittiği evinde çıkan tartışmada eşi ve oğlunu bıçakla yaralayan Mustafa Y., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimine sevk edildi. Mustafa Y., 'üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
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