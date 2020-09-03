Eşini ve oğlunu darp edip, kendini polise ihbar etti - Son Dakika

Eşini ve oğlunu darp edip, kendini polise ihbar etti

ADANA'da eşi Ceylan D. ve oğlu Berat D.'yi darp edip, yaralayan, ardından da polisi arayıp "Eşimi öldürdüm" diyerek kendisini ihbar eden Fevzi D., gözaltına alındı.

Eşini ve oğlunu darp edip, kendini polise ihbar etti, System.String[]

ADANA'da eşi Ceylan D. ve oğlu Berat D.'yi darp edip, yaralayan, ardından da polisi arayıp "Eşimi öldürdüm" diyerek kendisini ihbar eden Fevzi D., gözaltına alındı.

Olay, saat 23.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1757 Sokak'ta meydana geldi. Eşi Ceyhan D. ile 10 yaşındaki oğlu Berat D.'yi darp ederek yaraladığı öne sürülen Fevzi D.,112'yi arayıp "Eşimi öldürdüm" diye kendisini ihbar etti. Eve gelen polis ve sağlık ekibi, Ceylan D.'yi yerde baygın, küçük Berat'ı ise başından yaralanmış şekilde buldu. Evde olmadığı tespit edilen Fevzi D., birkaç sokak uzaklıkta polis tarafından yakalandı. Yaralı anne ve oğul, ambulanslarla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedav altına alınan anne-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan Fevzi D.'nin Köprübaşı Polis Merkezi'ndeki sorgusu devam ediyor.


Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 01:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini ve oğlunu darp edip, kendini polise ihbar etti - Son Dakika

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