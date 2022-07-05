EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika
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EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

05.07.2022 22:56

MERSİN'de Ali Dilek (31), eşi Nurgül Gülsoy Dilek (25) ile 3 yaşındaki oğlu Yiğit'i tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

MERSİN'de Ali Dilek (31), eşi Nurgül Gülsoy Dilek (25) ile 3 yaşındaki oğlu Yiğit'i tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla başına ateş ederek intihar etti.

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Apartmanın birinci katında oturan Dilek ailesinin evinden peş peşe silah sesleri duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, evin zilini çaldı ancak açan olmayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla eve giren polis ekipleri, Ali Dilek, eşi Nurgül Gülsoy Dilek ve 3 yaşındaki oğulları Yiğit'i başından tabanca ile vurulmuş halde buldu. Polisin ardından eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne- baba ve çocuklarının yaşamını yitirdiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Ali Dilek'in, eşini ve oğlunu öldürdükten sonra aynı silahlı intihar ettiği belirlendi. Anne- baba ve çocuklarının cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ - Son Dakika

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