Eşini ve üvey kızını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs eden sanık, hakim karşısına çıkarıldı - Son Dakika

Avcılar'da yere düşen fotoğraftan dolayı tartıştığı eşini ve üvey kızını bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş ile müştekiler Emine Çakmaktaş, Özge Gökbayrak ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş, evinde bebeğiyle vakit geçirdiği sırada babasının resmini yerde gördüğünü, müşteki Özge Çakmaktaş'ın ise düştüğünü söylediği resmi atar gibi televizyonun üzerine koyduğunu, kendisinin de buna üzüldüğünü söyledi.

Babasının fotoğrafını cüzdanına koyduğunu dile getiren Çakmaktaş, "Balkona çıkıp hava aldıktan sonra meyve tabağı hazırlayıp oturdum. Eski eşimden olan küçük kızımla telefonda görüştüğüm sırada eşim bana hakaretler etmeşe başladı. Bunun üzerine bıçağı aldım, eşime doğru yürürken müşteki kızım engel oldu. Ben de ondan kurtulmak isterken bıçak kızıma değmiş, istemeden yaralanmış. Eşim hakaretlere devam edince ona bıçağı nasıl salladığımı hatırlamıyorum. Kendisine hiçbir şekilde zarar vermek istemiyordum." diye konuştu.

Müşteki Emine Çakmaktaş da yalan söyleyen sanığın evdeki bir fotoğrafın yere düştüğü sırada kızına bağırdığını ve saldırdığı söyledi.

Sanığın kendisini masaya sıkıştırmaya çalıştığını, kızını da yere yatırıp boğazını sıktığını aktaran müşteki Çakmaktaş, şunları dile getirdi:

"Ben bebeği salonda emzirirken kızım bana 'Mehmet abi bizi bıçaklayacak.' dedi. Bu sırada sanık mutfakta bir şeyler arıyormuş. Bebeğimi alarak evden çıkmak istedim. Yardım çağırdım. Üst kat komşumuz sesimizi duydu. Mehmet merdivenlerde kızıma saldırırken komşular geldi. Komşumuz çelme takarak onu yere düşürdü. Olay günü sanığın dediği gibi meyve yemiyorduk. Bıçağı kendisi mutfaktan aldı. Bana daha önce çok şiddet uyguladı. Bir keresinde beni E-5'te arabadan atmaya çalıştı. Onun bize yapmadığı şey kalmadı, şikayetçiyim."

Mahkeme başkanına yaralarını gösterdi

Çakmaktaş, mahkeme başkanına kolundaki yara izlerini göstererek, "Bu yaralar meyve bıçağıyla olamaz hakime hanım." dedi.

Müşteki Özge Gökbayrak da Mehmet Çakmaktaş'ın söylediklerinin "yalan ve uydurma" olduğunu, sanığın kendisine hakaret ettiğini söyledi.

Gökbayrak, sanığın kendilerine saldırdığını belirterek, "Ben o 40 günlük bebekle göz göze geldim. Çocuğun nefessiz kaldığını gördüm. Anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Beni bu olaydan önce taciz etmeye kalkıştı. Ben kendisini uyardım, beni tehdit etti. Ben bebeği hangi tarafa atıyorsam, o bıçağı oraya salladı. Bizi bilerek öldürmek istedi. Bana ve annemin üst bölgelerine bıçağı salladı. Kardeşimi de bu şekilde yaraladı. Bu olaydan önce de annemi dövüyordu. Beni bıçaklarken komşular gelince kaçmaya çalıştı. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin kanlı kıyafetini heyete gösterdi

Özge Gökbayrak, duruşma salonuna getirdiği üvey kardeşi olan bebeğin kanlı tulumunu mahkeme heyetine göstererek, "40 günlük bebeğin mavi gözlerinde ölüm korkusu gördüm. Adalet istiyorum. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Dava bitiminde açıklama yapan Emine Çakmaktaş, adalet istediğini belirterek, komşuları sayesinde yaşamının kurtulduğunu söyledi.

Özge Gökbayrak da tek derdinin ailesini kurtarmak olduğunu dile getirerek, "Bıçak darbelerine engel olamasaydım 40 günlük bebeğin mezarını seviyor olacaktım. Her tarafımdan bıçak yedim." dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Avcılar'da 21 Ocak'ta sanık Mehmet Çakmaktaş'ın evinde alkol aldığı sırada üvey kızı olan müşteki Özge Gökbayrak ile komidinin üzerindeki resmin yere düşmesi sebebiyle tartışmaya başladığı, müştekiyi darbettiği, bu sırada resmi nikahlı eşi olan müşteki Emine Çakmaktaş'ın ayırmak için araya girdiği anlatıldı.

Sanığın Özge Gökbayrak'ı birden fazla bıçak darbesiyle "hayati tehlikeye yaratıp basit bir tıbbi müdahale ile giderilemeyecek" biçimde yaraladığı, kızını kurtarmaya çalışan müşteki Emine Çakmaktaş'a da aynı bıçakla saldırarak yaralanmasına neden olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın "eşini kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından 22 yıldan 35 yıla kadar hapisle cezasına çarptırılması isteniyor.