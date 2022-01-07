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Eşini ve üvey kızını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eşini ve üvey kızını öldüren şüpheli tutuklandı

07.01.2022 15:47
Eşini ve üvey kızını öldüren şüpheli tutuklandı

KAYSERİ'de geçen ay eşi Hörmet Doğan (20) ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) bıçaklayarak öldürüp intihara kalkışan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

KAYSERİ'de geçen ay eşi Hörmet Doğan (20) ile üvey kızı Yasemin Nur Soyak'ı (1,5) bıçaklayarak öldürüp intihara kalkışan Kaya Doğan, tedavisinin ardından gözaltına alındı. İfadesinde olay günü uyuşturucu kullandığını ve kıskançlık krizine girdiğini söyleyen Doğan, tutuklandı.

Olay, 11 Aralık 2021 tarihinde Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 3 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Hörmet Doğan, kızı Yasemin Nur Susoyak'ı eski eşine götürmek için hazırlık yaptı. Bu sırada Doğan'ın ikinci evliliğini yaptığı Kaya Doğan, kıskançlık krizine girdi. Kaya Doğan, eşi ile üvey kızını mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladı. Aynı bıçakla kendisini de yaralayan Kaya Doğan, evden çıkıp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Yaralı Kaya Doğan ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve kızı Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hastanedeki tedavisi önceki gün tamamlanan Kaya Doğan, gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesine Doğan, "Eşim Hörmet eski eşi ile görüşüyordu. Görüşmesini istemiyordum. Olay günü uyuşturucu kullandım. Eve gittiğimde Hörmet'in eski eşi hakkında dedikleri aklıma geldi. Kendimi kaybettim. Mutfaktan aldığım bıçakla eşimi ve üvey kızımı öldürdüm. Sonra da kendi canıma kıymak istedim" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaya Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Eşini ve üvey kızını öldüren şüpheli tutuklandı
Eşini ve üvey kızını öldüren şüpheli tutuklandı
Eşini ve üvey kızını öldüren şüpheli tutuklandı
Eşini ve üvey kızını öldüren şüpheli tutuklandı
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Yasemin Nur, Uyuşturucu, Kayseri, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Eşini ve üvey kızını öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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