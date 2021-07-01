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Eşini ve yanındaki kişiyi vurarak sosyal medyada paylaşan zanlı "Namus için yaptım" dedi - Son Dakika

Eşini ve yanındaki kişiyi vurarak sosyal medyada paylaşan zanlı "Namus için yaptım" dedi

01.07.2021 17:30

Eşini ve yanındaki kişiyi vurarak sosyal medyada paylaşan zanlı "Namus için yaptım" dedi Ayrılma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi vuran saldırgan tutuklandı İzmir'in Buca ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi tabancayla vurarak o anları sosyal medya hesabından...

Eşini ve yanındaki kişiyi vurarak sosyal medyada paylaşan zanlı "Namus için yaptım" dedi

Ayrılma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi vuran saldırgan tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde ayrılma aşamasındaki eşi ve yanındaki kişiyi tabancayla vurarak o anları sosyal medya hesabından paylaşan saldırgan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Saldırganın emniyetteki ilk ifadesinde, eşi ve yanındaki kişiyi namus için vurduğunu söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 30 Haziran'da saat 03.30 sıralarında Adatepe Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre minibüs şoförü olduğu öğrenilen Okan B., ayrılma aşamasındaki eşi S.B. ve Y.T. isimli bir kişinin aynı evde bulunduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve gelen Okan B., yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.'ye, daha sonra da eşi S.B.'ye ateş açıp olay yerinden uzaklaştı. Vücuduna mermiler isabet eden S.B. ve Y.T. yaralandı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.B. ve arkadaşı Y.T., sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir elinde telefon, bir elinde tabancayla eve gelen şüpheli Okan B., ayrılma aşamasındaki eşi ve evde bulunan şahsı silahla yaraladığı anların videosunu çekerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde eşi ve arkadaşını kayda alan Okan B.'nin yanında getirdiği tabancayla önce Y.T.'ye, daha sonra da eşine ateş ettiği anlar yer aldı. O anları sosyal medya hesabında paylaşan Okan B., "Benim namusumu kirletti ve başımı eğdi. Yarım kalmadı. Söz veriyorum öleceksin, bedelini ödeyeceksin" notunu yazdı.

Milas'ta yakalandı, yanındaki kadın da gözaltına alındı

Olayın ardından kayıplara karışan Okan B.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlatırken, şüphelinin İzmir'den ayrılarak otomobille Muğla'nın Milas ilçesine gittiği tespit edildi. Okan B.'nin içerisinde bulunduğu otomobil, saat 17.00 sıralarında Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Araçtaki Okan B. ve T.Ö. adlı kadın, ekipler tarafından yakalanarak Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda suç aleti tabanca ise başka bir aracın içerisinde bulundu.

"Namus için yaptım"

Gözaltına alınan Okan B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde olayı namus için gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.Ö. savcılık tarafından alınan ifadesi sonrası serbest bırakılırken, Okan B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini ve yanındaki kişiyi vurarak sosyal medyada paylaşan zanlı Namus için yaptım dedi
Eşini ve yanındaki kişiyi vurarak sosyal medyada paylaşan zanlı Namus için yaptım dedi
Eşini ve yanındaki kişiyi vurarak sosyal medyada paylaşan zanlı Namus için yaptım dedi

Hisarcık, Silah, Medya, Buca, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eşini ve yanındaki kişiyi vurarak sosyal medyada paylaşan zanlı 'Namus için yaptım' dedi - Son Dakika


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