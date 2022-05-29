Eşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı; toprağa gömdüğü tabancayla yakalandı - Son Dakika
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Eşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı; toprağa gömdüğü tabancayla yakalandı

29.05.2022 17:20
Eşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı; toprağa gömdüğü tabancayla yakalandı

BATMAN'da cuma gecesi parkta yeğeni Abdulgani Demir'i (27) ve daha sonra eve giderek eşi Keziban Başak Demir'i (53) tabancayla ateş ederek öldüren Şeyhmus Demir (65), aynı mahallede bulunan taziye evi yakınında da yengesi Felek Demir'i (44) aynı tabancayla yaraladı.

BATMAN'da cuma gecesi parkta yeğeni Abdulgani Demir'i (27) ve daha sonra eve giderek eşi Keziban Başak Demir'i (53) tabancayla ateş ederek öldüren Şeyhmus Demir (65), aynı mahallede bulunan taziye evi yakınında da yengesi Felek Demir'i (44) aynı tabancayla yaraladı. Olaydan sonra kaçan ve merkeze 16 kilometre uzaklıkta bulunan Oymataş köyünde saklandığı tespit edilen Şeyhmus Demir, toprağa gömdüğü tabancayla yakalanarak gözaltına alındı. Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Olay, 27 Mayıs'ta Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Şeyhmus Demir, mahallede bulunan Şerzan Parkı'nda belirlenemeyen bir nedenle yeğeni Abdulgani Demir'i tabancayla ateş ederek öldürdü. Daha sonra otomobille kaçan Şeyhmus Demir, oturdukları binaya giderek bahçede bulunan eşi Keziban Başak Demir'e tabancayla ateş etti. Keziban Başak Demir de olay yerinde hayatını kaybederken, geldiği otomobille kaçan Şeyhmus Demir, bu kez aynı mahallede bulunan taziye evinin yakınında yengesi Felek Demir'e ateş etti. Şeyhmus Demir, otomobille kaçarken, olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerlerinde hayatlarını kaybeden Keziban Başak Demir ve Abdulgani Demir'in cansız bedenleri otopsi için Batman Eğitim Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı Felek Demir de e ilk müdahalesinin ardından aynı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Şeyhmus Demir'in merkeze 16 kilometre uzaklıkta bulunan Oymataş köyünde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan Şeyhmus Demir, gözaltına alındı. Demir'in olayda kullandığı ve toprağa gömdüğü tabanca da ele geçirildi. Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Keziban Başak Demir ve Abdulgani Demir'in cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. Olayda ağır yaralanan hastanenin yoğum bakımında tutulan Felek Demir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


Eşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı; toprağa gömdüğü tabancayla yakalandı
Eşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı; toprağa gömdüğü tabancayla yakalandı
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Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı Batman'da bir kişi yengesi ve yeğenini öldürdü, eşini ağır yaraladı Batman'da yeğeni ve yengesini öldüren katil zanlısı yakalandı Batman'da yeğeni ve yengesini öldüren katil zanlısı yakalandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Eşini ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı; toprağa gömdüğü tabancayla yakalandı - Son Dakika
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