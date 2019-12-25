Eşini vurarak ağır yaralayan kocaya 17 yıl hapis - Son Dakika
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Eşini vurarak ağır yaralayan kocaya 17 yıl hapis

6 saat önce

Antalya'da boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs, yeniden hakim karşısına çıktı.

Eşini vurarak ağır yaralayan kocaya 17 yıl hapis, System.String[]

Antalya'da boşanmak isteyen eşini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Süleyman Ülüs, yeniden hakim karşısına çıktı. Sanık, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15, yardıma gelenlere tüfek doğrultması nedeniyle de 'Tehdit' suçundan 2,5 hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, 3 Haziran günü saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kanal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hurdacılıkla uğraşan Süleyman Ülüs (55), Lara'da bir otelde çalışan ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı karısı Dilek Ülüs'ü (45) konuşmak için eve çağırdı. İddiaya göre ikili arasında tartışma çıktı ve Süleyman Ü. av tüfeğiyle karısının karnına bir el ateş etti. Evin içerisinde gerçekleşen olay sonrası kanlar içerisinde yere yığılan Dilek Ülüs yardım istemek için kendisini dışarıya attı. Bu sırada sesleri duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dilek Ülüs'ü ambulansla özel bir hastaneye kaldırırken, kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri Süleyman Ülüs'ü gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Ülüs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sanık Ülüs, yeniden hakim karşısına çıktı. Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Süleyman Ülüs, mağdur Dilek Ülüs ve taraf avukatları katıldı.


Savunma için söz hakkı tanınan Süleyman Ülüs gözyaşı dökerek, "Amacım eşimi öldürmek değildi. Eşim saf bir insan ve onu hala seviyorum" diye konuştu. Sanık söz sözünde ise "Ben size hakkımı helal ediyorum. Siz de bana hakkınızı helal edin" dedi.


Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığa, 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15, yardıma gelenlere tüfek doğrultması nedeniyle de 'Tehdit' suçundan 2,5 hapis cezası verdi.


"Televizyona bakamıyorum"


Duruşma sonrası açıklama yapan Dilek Ülüs, adaletin yerini bulduğunu ifade ederek mahkeme heyetine teşekkür ettiğini söyledi. Gözyaşlarını tutamayan Ülüs, "Kadın cinayeti haberlerini görünce televizyona bakamıyorum. Çünkü aynı acıyı ben çektim. O yüzden çok kötüyüm, hiçbir zaman böyle bir acının yaşanmasını istemiyorum. Onları öyle görünce psikolojim bozuluyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:46 Kaynak: İHA
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