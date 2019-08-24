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Eşini vurdu, parkta saklanırken yakalandı

1 saat önce

BURSA'da 10 gün önce cezaevinden çıkan eşi Esengül T.'yi tabancayla aralayıp kaçan Serdar T., 'Botanik Park'ta saklanırken yakalandı.

Eşini vurdu, parkta saklanırken yakalandı, System.String[]

BURSA'da 10 gün önce cezaevinden çıkan eşi Esengül T.'yi tabancayla aralayıp kaçan Serdar T., 'Botanik Park'ta saklanırken yakalandı.

Olay Hacıseyfettin Mahallesi Topraklı Sokak'taki apartmanda dün akşam saatlerinde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olan Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Belinden ruhsatsız tabancasını çıkaran Serdar T., eşine kurşun yağdırdı. Esengül T. kanlar içerisinde yere yığılırken, Serdar T. ise evden çıkıp, kaçtı. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, aldıkları ihbar sonucunda Serdar T.'nin 'Botanik Park'ta saklandığını tespit etti. Bunun üzerine arama başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli Serdar T.'yi 'Botanik Park'ta saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan Serdar T.'nin sorgusu sürüyor.

Esengül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:07 Kaynak: DHA
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