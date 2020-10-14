Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan kocaya 13,5 yıl hapis - Son Dakika

ANTALYA'da eşi Arzu Y.'yi pompalı tüfekle vurup sağ bacağının diz altından kesilmesine neden olan Hüseyin Y., indirimlerle birlikte 13,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hüseyin Y., olay sırasında kayınbiraderi Yusuf B.'yi de yaralamaktan 2 yıl 3 ay hapse mahkum oldu.

?Olay, geçen yıl 9 Kasım'da meydana geldi. Arzu Y., boşanma aşamasındaki eşi Hüseyin Y.'nin başka bir kadınla ilişki yaşadığından şüphelendi. Arzu Y., olay günü, arkadaşı E.Ö. ile birlikte eşinin yaşadığı eve gitti. İçeride bir kadın olduğunu düşünen Arzu Y., boşanma davasına delil sunabilmek için evin dışında beklemeye başladı. Bir süre sonra da E.Ö.'nün cep telefonuyla görüntü çekmek için evin ziline bastı. Kapıyı açan ve elinde tüfek olan Hüseyin Y., Arzu Y.'ye bir kez ateş edip, kapıyı kapattı.

Ağır yaralanan Arzu Y., E.Ö.'nün ihbarı üzerine gelen yakınları tarafından hastaneye götürülmek istendi. Aynı anlarda Hüseyin Y., kapıyı bir kez daha açıp, kalabalığın üzerine ateş etti. Arzu Y.'nin erkek kardeşi Yusuf B. de hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Arzu Y.'nin sağ bacağı diz altından kesildi. Polis ekiplerince yakalanan Hüseyin Y. ise tutuklandı. Hüseyin Y. hakkında 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs', 'yaralama' ve '5 ayrı basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 7'nci duruşmasına, tutuklu sanık Hüseyin Y. bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katılırken, şikayetçi Arzu Y. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanığın, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' ve Yusuf B.'ye karşı 'kasten yaralama' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Hüseyin Y. son sözünde çok pişman olduğunu ve çocuklarının hayatının mahvolduğunu söyledi. Mahkeme heyeti sanığa, eşi Arzu Y.'ye yönelik 'kasten öldürmeye teşebbüs suçu'ndan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verdi. Mahkeme, eylemin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı cezayı 18 yıla indirdi. Eylemin tahrik altında gerçekleştiğine kanaat getiren mahkeme, sanığı 13 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Heyet, Yusuf B.'ye karşı da 'kasten yaralama' suçundan da Hüseyin Y.'yi 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.