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Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan sanık için savcı 20 yıla kadar hapis istedi - Son Dakika

Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan sanık için savcı 20 yıla kadar hapis istedi

28.01.2022 16:28
Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan sanık için savcı 20 yıla kadar hapis istedi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde eşi Manolya Akman'ı (33) pompalı tüfekle vurup sol bacağının diz kapağından kesilmesine neden olan tutuklu sanık Onur Akman (29) için savcı, mütalaasında, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde eşi Manolya Akman'ı (33) pompalı tüfekle vurup sol bacağının diz kapağından kesilmesine neden olan tutuklu sanık Onur Akman (29) için savcı, mütalaasında, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istedi.

Karabağlar ilçesinde, Manolya Akman ile Onur Akman 2018 yılında evlendi. Evliliklerinin 2'nci ayında Onur Akman askerlik için Diyarbakır'a gitti. İddiaya göre, Manolya Akman ise kayınvalidesi tarafından annesi Arzu Oruç'un evine gönderildi. Akman, 2018'in Kasım ayında, askere gitmeden önce kendisine şiddet uyguladığını önü sürdüğü eşine boşanma davası açtı. Eşi ise 'askerliğe elverişli değildir' raporu alarak erken terhis oldu. Onur Akman, Manolya Akman'ı cep telefonuyla arayıp, "Seni çok seviyorum. Yuvamızı kuracağız" sözleriyle yeniden birlikte yaşamaya ikna etti. Çift, ikinci bir kez bir araya geldi ancak bir ayın sonunda Manolya Akman, yeniden şiddet görmeye başladı.

21 Mayıs 2019'da çıkan tartışmada Onur Akman, evdeki bavuldan çıkardığı pompalı tüfekle Manolya Akman'a birkaç kez ateş etti. Yaralanan Manolya Akman, komşuların ihbarıyla gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 10 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Manolya Akman'ın sol bacağı diz altından kesildi. Olay sonrası yakalanıp tutuklanan Onur Akman hakkında İzmir 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, hakim, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunun işlendiği gerekçesiyle dosyanın görevli İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.AVUKATLAR SAVUNMA İÇİN SÜRE İSTEDİİzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanık Akman, olayın, kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada meydana geldiğini söyledi. Yargılama sürecinde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden istenen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.Onur Akman'ın yargılanmasına bugün İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Akman, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Celsede savcı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Toplanan deliller ve alınan beyanlar ışığında Manolya Akman'ın mevcut yaralanmasının yaşamında tehlikeye neden olduğu, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek nitelikte olmadığı ve kişide saptanan kemik kırıklarının hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirtildi. Sanığın, resmi nikahlı eşine karşı, ruhsatsız av tüfeğiyle, iki kez sol ayağına ateş edip doktor raporlarında belirtildiği gibi yaralamak suretiyle öldürmeye teşebbüs ettiği anlaşıldığından, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan, 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Mütalaanın okunmasının ardından taraf avukatları, savunma için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip avukatların istediği süre talebi sebebiyle, duruşmayı 31 Mart 2022'ye erteledi.


Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan sanık için savcı 20 yıla kadar hapis istedi
Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan sanık için savcı 20 yıla kadar hapis istedi
Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan sanık için savcı 20 yıla kadar hapis istedi
Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan sanık için savcı 20 yıla kadar hapis istedi
Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan sanık için savcı 20 yıla kadar hapis istedi
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Karabağlar, Onur Akman, İzmir, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan sanık için savcı 20 yıla kadar hapis istedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşini vurup bacağının kesilmesine neden olan sanık için savcı 20 yıla kadar hapis istedi - Son Dakika
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