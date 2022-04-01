EŞİNİ VURUP YAŞAMINA SON VERDİ - Son Dakika
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EŞİNİ VURUP YAŞAMINA SON VERDİ

01.04.2022 12:36

ERZURUM'un Horasan ilçesinde Yunus Karataş (37), tartıştığı eşi Hatice Karataş'ı (35) tabancayla vurup, yaşamına son verdi.

ERZURUM'un Horasan ilçesinde Yunus Karataş (37), tartıştığı eşi Hatice Karataş'ı (35) tabancayla vurup, yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan Hatice Karataş da kurtarılamadı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. 3 erkek çocukları bulunan Yunus ve Hatice Karataş çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Karataş, tabancayla önce eşini, ardından da kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde çifti, yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Karataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Karataş da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaportacı olan Yunus Karataş ile eşi arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşandığı belirtildi.

EŞİNİ VURUP YAŞAMINA SON VERDİ
EŞİNİ VURUP YAŞAMINA SON VERDİ
EŞİNİ VURUP YAŞAMINA SON VERDİ

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ VURUP YAŞAMINA SON VERDİ - Son Dakika


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