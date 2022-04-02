EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER - Son Dakika
Üye Girişi

EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER

02.04.2022 18:25

ERZURUM'un Horasan ilçesinde, eşi Hatice Karataş'ı (35) öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar eden Yunus Karataş (37), aynı camiden farklı saatlerde kaldırılıp, aynı mezarlıkta farklı yerlerde defnedildiler.

ERZURUM'un Horasan ilçesinde, eşi Hatice Karataş'ı (35) öldürdükten sonra aynı tabancayla intihar eden Yunus Karataş (37), aynı camiden farklı saatlerde kaldırılıp, aynı mezarlıkta farklı yerlerde defnedildiler.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. 3 erkek çocukları bulunan ve aralarında bir süredir şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen Yunus ve Hatice Karataş çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yunus Karataş, tabancayla önce eşini, ardından da kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde çifti, kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yunus Karataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Karataş da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Karataş çitinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere dün kaldırıldığı Erzurum Adli Tıp Kurumundan bugün yakınları tarafından teslim alınarak Horasan ilçesine götürüldü. Hatice Karataş, Merkez Orta Camii'nde öğlen, Yunus Karataş'ın cenazesi de yine aynı camide ikindide kılınan cenaze namazının ardından Horasan ilçe mezarlığında farklı yerlere defnedildi. Defin sırasında polis ekipleri mezarlıkta geniş güvenlik önlemi aldı. (DHA)

EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER
EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER
EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER
EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER
EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER
EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER
EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER
EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER

YORUMLAR
500
Erzurum'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti Erzurum'da bir kişi eşini öldürüp intihar etti Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı Eşini öldürdüğü silahla intihar etti: Çocukları kimsesiz kaldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0'lık skorla yendi!
17:55 Dünden beri aranıyordu! Hakkari'de çaya düşen asker bulundu
17:53 4 yaşındaki çocuk yanlışlıkla KADES uygulamasına bastı! Polis ekipleri hiç vakit kaybetmedi!
17:49 Şaşkına çeviren olay! Yılın golünü atan İrfan Can'a top toplayıcı çocuktan gündem olan hareket
17:37 Vatandaş indirim beklerken zamla karşılaştı! İşte marketlerin KDV fırsatçılığı
17:31 Erdoğan'dan fırsatçılık yapanlara ağır sözler: Vicdansızlık yapanlara göz açtırmayacağız
17:29 Süper Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların geçersiz sayılma riski var! İşte ayrıntılar
17:09 Şap hastalığı sebebiyle 7 mahalle karantinaya alındı! En büyük belirti halsizlik ve ağızda yara
16:35 İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın talepleri değerlendirilmeyecek! Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmalarına izin çıkmadı
13:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına rağmen Bursa Cemevi'nin elektriği kesildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 18:38:15. #1.11#
SON DAKİKA: EŞİNİ ÖLDÜRÜP ARDINDAN İNTİHAR ETMİŞTİ; AYNI CAMİDEN KALDIRILIP, FARKLI YERLERE DEFNEDİLDİLER - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement