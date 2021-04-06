Eşini yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Eşini yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

06.04.2021 15:50
Eşini yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis, System.String[]

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, evde tartıştığı 3 çocuğunun annesi Güllü Yılmaz'ı (33) yakarak öldürülen tutuklu Can Yılmaz, (36) karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde, evde tartıştığı 3 çocuğunun annesi Güllü Yılmaz'ı (33) yakarak öldürülen tutuklu Can Yılmaz, (36) karar duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayı anlatan Yılmaz, "Kıskançlık mevzusundan tartışma çıktı. Benzini getirip odanın ortasına döktüm, Güllü'nün üzerine de biraz sıçradı, benim üzerime de geldi. 'Madem ölmek istiyorsun neden tek başına ölüyorsun, bunca zorluğu beraber çektik, beraber ölelim' dedim" diye konuştu.

Ergani ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen 3 çocuk babası Can Yılmaz, 17 Ekim 2019 günü servis aracının ön koltuğunda oturduğu gerekçesiyle eşi Güllü Yılmaz ile tartıştı. Yılmaz, iddiaya göre evde bidonda bulunan benzini kendisi, kızı ve eşi Güllü'nün üzerine döküp, ateşe verdi. Güllü Yılmaz, alevler içinde ikinci kattaki evlerinin penceresinden atladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedaviye alındı. Can Yılmaz ve kızı da yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Güllü Yılmaz, hastanede bilinci açıkken polise verdiği ifadede yüksek sesle "Kocam beni yaktı" dedi. Yılmaz, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI DA MÜDAHİL OLDUHastanede 11 gün tedavi görmesinin ardından tutuklanan Can Yılmaz, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Davaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil olarak katıldı. Savcının mütalaasını okumasıyla başlayan duruşmada önce sanık avukatı, ardından da sanık Can Yılmaz, savunmasını yaptı.'BUNCA ZORLUĞU BERABER ÇEKTİK, BERABER ÖLELİM'Yılmaz savunmasında, eşiyle kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Kendisine çalışmasını istemediğimi söyledim, o ısrarla çalışmak istediğini söyledi. Bir şekilde çalışmasına müsaade ettim, işe gidip gelirken serviste şoför koltuğunun yan tarafında oturuyordu, bu benim zoruma gidiyordu, bunu kendisine söyledim, daha sonra evden ayrıldım. Yaklaşık bir saat sonra geri döndüm, Güllü evin önünde arkadaşları ile oturuyordu, arkadaşları bana Güllü'yü neden kısıtladığımı sordular. Ben de kısıtlamadığımı, Güllü'nün zaten her istediğini yaptığımı söyledim. 15-20 dakika sonra eve çıktık. Sorunlarımızı konuşacaktık, küçük çocukların eline para vererek ekmek almaya yolladık. Evde büyük kızım Dilek kaldı. Aramızda kıskançlık mevzusundan yine tartışma çıktı. Kendisine güvendiğimi ancak dışarıdan yanlış duyduğumu söyledim. O da bana kendisine karışamayacağımı söyledi. 'Benden ne istiyorsunuz, kendimi arabanın önüne atacağım' dedi. Kızım Dilek ile kendisini kapıdan çevirdik, tartışmaya devam ettik. Bunun üzerine banyoda pet şişede odun makinası için bulunan benzini getirip odanın ortasına döktüm, Güllü'nün üzerine de biraz sıçradı, benim üzerime de geldi. 'Madem ölmek istiyorsun neden tek başına ölüyorsun, bunca zorluğu beraber çektik, beraber ölelim' dedim."AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Sanığın savunmasının ardından söz alan mağdurun avukatları, sanığın cezalandırılması taleplerini mahkeme başkanına iletti. Karar için verilen aranın ardından mahkeme heyeti eşini canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek suçundan sanık Can Yılmaz'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.


Eşini yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Eşini yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Eşini yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Eşini yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini yakarak öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika


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