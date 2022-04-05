'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2) - Son Dakika
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'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2)

05.04.2022 14:49
'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2)

HASTANEDE 'BENİ TEHDİT ETTİLER' DEMİŞTİAntalya'da, adliye çıkışı tabancayla kurşun yağdırmadan 14 saat önce, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde DHA'ya açıklama yapan Onur Duygulu, "Biz eski eşimle internet üzerinden tanıştık ve evlendik.

HASTANEDE 'BENİ TEHDİT ETTİLER' DEMİŞTİ

Antalya'da, adliye çıkışı tabancayla kurşun yağdırmadan 14 saat önce, tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde DHA'ya açıklama yapan Onur Duygulu, "Biz eski eşimle internet üzerinden tanıştık ve evlendik. Sıfır ev, eşya ve araba aldım. Evimize geçtik ve bana saygısı olmadı. Bana sürekli 'Ben aileme hesap vermemişim bu yaşa kadar, sana mı hesap vereceğim? Ev ve araba alarak benim üzerime yap' diyordu. Ben de yapmayınca 7 aylık hamileyken evden çıkıp gitti" demişti.

Eski eşi doğum yapacağı sırada hastaneye gidip 3-4 gün ilgilendiğini belirten Onur Duygulu, doğum sonrasında ise çocuğunun kendisine gösterilmediğini iddia ederek, "Hastaneden çıktıktan sonra çocuğumu köye kaçırdılar. Hiçbir şekilde göstermediler. Babası ve erkek kardeşi beni tehdit etti. Ben de savcılığa giderek şikayetçi oldum. 'Çocuğum nasıl?' diye aradığımda bana 'Gel çocuğunla ilgilen' dediler. Ben de kalkıp evlerine gittim, kalabalıklardı ardından eski karım Güllü ile ikimizi kapıdan dışarı attılar. Babası balkondan yan tarafa çıktı, ben de tüfekle orada olduğunu gördüm. Bana ateş edeceğim derken, kızı Güllü'yü vurdu. Ben 2 adım geri uzaklaşınca bu sefer benim bacağıma sıktı. Ben de o esnada merdivenden iyi kötü aşağı indim ve yere yattım. Bu esnada eski karım Güllü'nün erkek kardeşi Bilal Akman, gelerek tüfeği koluma dayayarak koluma sıktı. Taşladıkları otomobilime bindim. Orada bayılmışım. Gözümü hastanede açtım" demişti. Onur Duygulu, tüfekle ateş edilmesinin ardından kolunun tutmadığını ve platin takıldığını da söylemişti. Adem AKALAN/ ANTALYA,


'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2)
'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2)
'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2)
'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2)
'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2)
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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Güllü, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Eşini yaralama' duruşması sonrası tekerlekli sandalyede sakladığı tabancayla kurşun yağdırdı (2) - Son Dakika
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