Son Dakika Haberleri: Eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi tutuklandı (2)
Son Dakika Güncel Haber

Eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi tutuklandı (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIKayseri'de aylardır haber alamadığı hamile eşi Göksel Değerli tabancayla vurarak ağır yaralayan ve eşinin yanındaki Afgan erkek arkadaşı Mohammed Fakiri'yi öldüren inşaat işçisi Beşir Değerli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi tutuklandı (2), System.String[]

TUTUKLANDI
Kayseri'de aylardır haber alamadığı hamile eşi Göksel Değerli tabancayla vurarak ağır yaralayan ve eşinin yanındaki Afgan erkek arkadaşı Mohammed Fakiri'yi öldüren inşaat işçisi Beşir Değerli, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 09:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aylardır haber alamadığı hamile karısını başka bir erkekle görünce kurşun yağdırdı! Hamile eşini yaralayıp, yanındaki arkadaşını öldürmüştü 71. Emmy Ödülleri 2019 adayları belli oldu ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 03:26:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini yaralayıp, arkadaşını öldüren inşaat işçisi tutuklandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]