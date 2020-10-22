Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı - Son Dakika

Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı

22.10.2020 17:50
Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı, System.String[]

Isparta'da dün boşanma aşamasında olduğu eşi A.K.'yi aralarında çıkan tartışma sonrası tabancayla elinden yaralayıp, kızıyla kendisini eve kilitleyen ve tabancayla intihar etme tehdidinde bulunarak, 3 saatlik ikna çabası sonucu polise teslim olan İ.K., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Isparta'da dün boşanma aşamasında olduğu eşi A.K.'yi aralarında çıkan tartışma sonrası tabancayla elinden yaralayıp, kızıyla kendisini eve kilitleyen ve tabancayla intihar etme tehdidinde bulunarak, 3 saatlik ikna çabası sonucu polise teslim olan İ.K., bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Isparta kent merkezinde meydana geldi. İ.K., bir süredir ayrı yaşadığı eşi A.K.'nin oturduğu İstanbul Caddesi üzerindeki apartman dairesine gelerek, 6- 7 yaşlarındaki kızı E.K. ile görüşmek istediğini söyledi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.K.'nin evine gelmesi sonrası A.K. durumu polise bildirdi. İddiaya göre bunun üzerine çift arasında tartışma çıktı. Sonrasında İ.K. yanında getirdiği tabancayla A.K.'ye ateş ederek, elinden yaraladı. İhbar sonrası kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İ.K., polisler eve geldiği sırada yaraladığı eşi A.K.'nin dışarı çıkmasına izin verdikten sonra yanına kızı E.K.'yi da alarak kendisini içeri kilitledi. A.K. çağrılan ambulansla tedavisi için hastaneye gönderildi.'BABAMI ÖLDÜRMEYİN, GİDİN BURADAN'Polise teslim olmak istemeyen İ.K., kızıyla birlikte balkona çıkarak, kendisini almaya geldikleri takdirde intihar edeceğini söyledi. İ.K. elindeki tabancayı başına ve göğsüne dayayarak, polis ekiplerini tehdit etti. Bu sırada kızı E.K. ise aşağıda bekleyen polislere, "Babamı öldürmeyin, gidin buradan" diye bağırırken, eline geçirdiği çeşitli maddeleri de attı. E.K. zaman zaman babasını teselli ederek, gözyaşlarını sildi. Babası kendi başına silah dayayıp, intihar edeceğini söylediği anlarda E.K. ise iki eliyle kulaklarını tıkayarak, "Baba ne olur yapma" diye feryat etti. Daha önce Isparta Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Asayiş Şube Müdürü olarak görev yapan, Eğirdir İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif de iknacı polis olarak olay yerine geldi. Ayhan Zarif'in bir süre görüştüğü İ.K., yoğun ikna çabaları sonunda kızını Çocuk Şube Müdürlüğü polislerine teslim etmeye ikna oldu.3 SAAT SONRA TESLİM OLDUEmniyet Müdürü Ayhan Zarif, daha sonra İ.K.'yi bulunduğu daireye girmesine izin vermeyi kabul ettirdi. İkna çabaları daha sonra balkonda devam etti. Eşinin kendisini affetmeyeceğini, hapse girip cezaevinde çocuklarını göremeden, ceza çekeceğini söyleyen İ.K., tabancayı göğsüne dayayıp, hastanede tedavi gören A.K.'yi da cep telefonuyla görüntülü arayarak, intiharı gerçekleştireceğini söyledi. Balkonda devam eden görüşmeler sırasında Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, A.K.'yi telefonla arayıp, "Eşini affedeceğine söz ver. Ben İ.K.'yi alıp yanına getireceğim. Beraber oturup konuşacağız. Söz veriyor musun?" dedi. A.K.'nin teklifi kabul etmesinin ardından İ.K. saat 19.00 sıralarında elindeki tabancayı Emniyet Müdürü Zarif'e teslim ederek, yaklaşık 3 saat süren eylemini sonlandırdı. İ.K., daha sonra Emniyet Müdürü Ayhan Zarif'in aracına bindirilerek, hastaneye götürüldü. İ.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.ADLİYEYE SEVK EDİLDİİ.K., hastanede eşiyle yaptığı görüşmenin ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü. İfadesinden sonra İ.K. bugün sabah erken saatlerde polis eşliğinde Isparta Adliyesi'ne sevk edildi. Burada ifade veren İ.K., çıkarıldığı mahkemece  'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi. BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMAKonuyla ilgili Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut imzasıysla da yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında yer alan haberlere konu 21/10/2020 tarihinde Isparta'da meydana gelen İ.K.'nın eşi A.K.'yı ateşli silahla yaralaması ve 6 yaşındaki kızı E.H.K.'yı rehin alması olayı ile ilgili olarak adı geçen şahıs önce gözaltına alınmış, Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 22/10/2020 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturmaya devam edilmektedir" denildi. İŞİNDEN İSTİFA EDİP, MUHTAR ADAYI OLDU

Öte yandan 3 çocuk sahibi olan İ.K. ve A.K. çiftinin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. İ.K.'nin bir süre önce uzman çavuşluk görevinden ayrılıp, Süleyman Demirel Havalimanı'nda güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, 2019 yılında yapılan seçimlerde muhtar adayı olmak için görevinden istifa edip, seçimi kaybettikten sonra ise güvercin besleme alışkanlığı yüzünden müstakil tek katlı bir evde ailesiyle yaşamaya başladığı belirtildi. Eşi A.K.'nin bu durumdan rahatsız olması ve bir apartman dairesinde yaşamak istediğini söylemesi üzerine çiftin arasında anlaşmazlıklar çıktığı, bu nedenle bir süredir ayrı yaşadıkları ileri sürüldü. Kızı E.K.'ye çok düşkün olan İ.K.'nin olay günü kızını görmek için eve geldiği ve bu nedenle eşiyle de aralarında tartışma çıktığı kaydedildi.


Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı
Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı
Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı
Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı
Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı
Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı
Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı
Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı
Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı

İntihar, Isparta, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Eşini yaralayıp, kendisi ve çocuğunu 3 saat eve kilitleyen baba, tutuklandı - Son Dakika

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