Eşini yolun ortasında yaralı halde buldu - Son Dakika
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Eşini yolun ortasında yaralı halde buldu

6 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üç caddeyi birbirine bağlayan kavşakta meydana gelen kazada yolun karşına geçmeye çalışan 1 kadın yaralandı.

Eşini yolun ortasında yaralı halde buldu, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde üç caddeyi birbirine bağlayan kavşakta meydana gelen kazada yolun karşına geçmeye çalışan 1 kadın yaralandı. O sırada arabasıyla olay yerinden geçerken eşini yerde gören koca, bir an olsun eşinin yanından ayrılmadı.


Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Rıfat Ayaydın, Mehmet Polatoğlu ve Hasan Ercan Caddelerini birbirine bağlayan kavşakta meydana geldi. Yolun karşına geçmek isteyen 47 yaşındaki Z.A.M.'ye 33 VJK 37 plakalı araç çarptı. Kazanın meydana gelmesinden birkaç dakika sonra eşini arabayla almaya gelen koca, eşini yolun ortasında yaralı halde buldu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı kadının kocası biran olsun eşinin yanından ayrılmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Mehmet Polatoğlu, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:24 Kaynak: İHA
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