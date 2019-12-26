Eşini yumruk atarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eşini yumruk atarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Eşini yumruk atarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

Eşine yumruk atarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

Eşini yumruk atarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Eşine yumruk atarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılandığı davada savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Cumhuriyet savcısı, 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan 11 yıldan 23 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.


Evlerinde temizlik yaptıkları esnada eşine yumruk atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Erkan Dursun, avukatı Mustafa Yıldız ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Hatice Boz katıldı.


Mahkeme başkanı, maktulün kız kardeşleri Cemile Şenol, Şengül Şenol ile annesi Meliha Şenol'un tanık olarak dinlenmesine ilişkin Divriğ Asliye Ceza Mahkemesi'ne yazılan talimatın taraflara ulaştırılamadığı için mahkemeye iade edildiğine ilişkin belgenin okunarak, dosyaya koyulduğu belirtti.


"Doktor adli vak'a diye polis çağırdı"


Duruşmada sanık Erkan Dursun ile maktul kızı Tuğba Dursun tanık olarak dinlendi. Olay günü evde temizlik yapıldığını belirten tanık Tuğba Dursun, "Annemin bağırmasını duydum ve onların olduğu odaya geçtim. Babam annemin başındaydı. Öncesinde herhangi bir tartışma sesi duymadım. Babam ısrarla 'Hastaneye gidelim' diyordu. Annem kabul etmedi. Annem diyaliz hastasıdır. Annemin diyalizi için babam, annem ve ben hastaneye gittik. Annemin çenesinin altında morluk gören doktor, adli vak'a diye polis çağırdı" ifadelerini kullandı.


"Babamın anneme vurması söz konusu değil"


Polislerin tutanak düzenlediğini belirten tanık Dursun, "Polisler geldi, babamın bir iki yumruk vurduğuna dair tutanak düzenleyip annemden imzalamasını istedi. Annem, 'Ben böyle bir şey yaşamadım' diyerek imzalamak istemedi. Bunun üzerine annem altında şikayetçi değilim yazan tutanağı imzaladı. Annem ameliyata girecekti, babamı ameliyattan önce polisler alınca 'Aşkımı görmek istiyorum, aşkımı getirin bana' diye bağırdı. Babamın anneme vurması söz konusu değil. İyi geçinen bir çifttirler" dedi.


Tedavilere rağmen kurtarılamadığını belirtti


Tanık beyanlarının alınmasının ardından esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü sanığın maktulü yumrukla darp ettiğini, söz konusu eylemler sırasında maktulün kafasını dolap kapağına çarptığını, olay sabahı maktulün kendisini kötü hissetmesi üzerine hastaneye gittiğini, yapılan tetkikler sonucu maktulün acilen ameliyata alındığını, ameliyattan sonraki süreçte maktule yapılan tedavilere rağmen kurtarılamadığını belirtti.


12 yıla kadar hapis istemi


Savcı, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Dairesi'nin raporunda ölümün künt kafa travmasına bağlı, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğunun belirtti. Sanığın kendisini suçlamadan kurtarmaya yönelik beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirten savcı, sanık hakkında 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan dava açıldığını ancak eylem sırasında herhangi bir silah kullanmadığını ve ölümün tedavi sürecinden sonra gerçekleştiğini bu nedenle 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan 11 yıldan 23 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.


"Kaçma şüphesi yoktur"


Cumhuriyet savcısının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından söz alan sanık avukatı Mustafa Yıldız, "Müvekkil asliye ceza mahkemesinde tahliye edildikten sonra hakkında verilen adli kontrol hükümlerinin tamamına birebir uymuştur. Delilleri karartma veya kaça şüphesi yoktur. Bu nedenle tahliyesini ve beraatini talep ediyoruz. Esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmak için tarafımıza süre verilmesini istiyoruz" dedi.


"Kötü davranışım olmadı"


Önceki savunmalarını tekrar ettiğini dile getiren sanık Erkan Dursun, "Ben kesinlikle maktule karşı darpta bulunmadım ve ona karşı herhangi bir kötü davranışım olmadı. Suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.


"Vurduğu kolluk beyanından anlaşılmaktadır"


Sanık Erkan Dursun'un maktulü darp ettiğinin ortada olduğunu dile getiren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili Hatice Boz, "Sanığın maktule vurmasından sonra maktulün yere düştüğü, yere düştükten sonra yine vurduğu maktulün kolluk beyanında anlaşılmaktadır. Sanığın kastı mevcuttur. 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması gerekmektedir" şeklinde konuştu.


Mahkeme heyeti, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaya ilişkin ek süre talebini kabul etti. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:01 Kaynak: İHA
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