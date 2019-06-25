Son Dakika Haberleri: Eşini ziyarete gitti, yakalandı
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Eşini ziyarete gitti, yakalandı

1 saat önce

Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne ziyarete gelen ve araması olan şahıs yakalandı.

Eşini ziyarete gitti, yakalandı, System.String[]
Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne ziyarete gelen ve araması olan şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapmak suçuyla tutuklu olan M.G. isimli şahısı ziyarete gelen imam nikahlı karısı K.B. hırsızlık suçundan arandığı tespit edilip yakalandı. K.B. isimli yakalanan şahıs Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:32 Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticareti, Kırklareli, Güncel
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