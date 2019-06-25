Eşini ziyarete gitti, yakalandı
1 saat önce
Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne ziyarete gelen ve araması olan şahıs yakalandı.
Kırklareli
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 06:32 Kaynak: İHA
E Tipi Kapalı Cezaevi'ne ziyarete gelen ve araması olan şahıs yakalandı.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapmak suçuyla tutuklu olan M.G. isimli şahısı ziyarete gelen imam nikahlı karısı K.B. hırsızlık suçundan arandığı tespit edilip yakalandı. K.B. isimli yakalanan şahıs Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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