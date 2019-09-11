Son Dakika Haberleri: Eşini ziyarette gittiği cezaevinde yakalandı, kendisi de tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Eşini ziyarette gittiği cezaevinde yakalandı, kendisi de tutuklandı

1 saat önce

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında tutuklu bulunan eşini cezaevine ziyarete giden eski öğretmen, aynı suçtan kendisinin de kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıkınca gözaltına alındı ve tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.

Eşini ziyarette gittiği cezaevinde yakalandı, kendisi de tutuklandı, System.String[]

Samsun'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında tutuklu bulunan eşini cezaevine ziyarete giden eski öğretmen, aynı suçtan kendisinin de kesinleşmiş hapis cezası ortaya çıkınca gözaltına alındı ve tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi.


Olay, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenilen öğretmen E.Y., aynı suçtan tutuklu bulunan eşini cezaevinde ziyarete gitti. Bu sırada yapılan kimlik soruşturmasında yargılandığı mahkemece FETÖ'den 2 yıl 1 ay hapis cezasının olduğu ve cezasının kesinleştiği ortaya çıkan E.Y., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.Y., adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Cezaeevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Okul müdürü çocuğa bakıyor, öğretmen de öğrencilere ders veriyor
İşe gitmeyen kadın, evinde 50 yerinden bıçaklanmış halde bulundu Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı İzmir'de meydana gelen göçük 2 aracı yuttu! Vatandaşlar büyük panik yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 16:38:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşini ziyarette gittiği cezaevinde yakalandı, kendisi de tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]