EŞİNİN 23 YERİNDEN BIÇAKLADIĞI ÖZLEM: HERKES HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü konuşmasında bahsettiği boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ (33) tarafından 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ (31), "Cumhurbaşkanımızla görüştüm, teşekkür ediyorum. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın. Umarım en ağır cezayı alır. Aldığı ceza da diğerlerine emsal olur. Herkes hak ettiği cezayı alsın" dedi.

Özlem Ağ, geçen yıl ocak ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle kentteki bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ'ı terk edip babası Mehmet Demirel'in yanına yerleşti, boşanma davası açtı. Samet Ağ, 1 Nisan'da eşi ile konuşup barışmak için merkeze bağlı Mülk köyünde oturan kayınpederinin yanına gitti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet Ağ, eşi ile kayınpederi Mehmet Demirel'i bıçakladı. 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile bacağından yaralanan babası, Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Samet Ağ ise 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Cezaevinde 3 ay kalan Samet Ağ'ın avukatı, müvekkilinin adli kontrol şartı ile serbest bırakılması için başvurdu. Cumhuriyet Savcısı da delillerin toplanmış olmasını ve tutukluluk süresini dikkate alarak, mahkemeden tahliye talep etti. Samet Ağ, 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararıyla 16 Temmuz'da CMK'nın 109/3-b maddesi kapsamında yurt dışına çıkmama, her hafta cuma günü saat 08.00- 20.00 saatlerinde adresinin bulunduğu en yakın kolluk karakoluna imza atma koşuluyla tahliye edildi.

DHA GÜNDEME GETİRDİ, TEKRAR TUTUKLANDI

Özlem Ağ'ın tahliye kararının ardından DHA'ya yaptığı açıklamalar sonrası Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine Samet Ağ hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Samet Ağ, 19 Ağustos 2021'de çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tekrar tutuklanarak Çamlıbel T Tipi Cezaevi'ne konuldu.

Samet Ağ hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 24,5 yıla kadar ağır hapis istemiyle dava açıldı. İlki 21 Şubat'ta Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması 27 Haziran'a ertelendi.

Özlem Ağ'ın eşiyle olan boşanma davasının da henüz sonuçlanmadığı ifade edildi..

ERDOĞAN KONUŞMASINDA BAHSETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün katıldığı programda yaşanan olayı hatırlatarak, "Meğerse 3 aydan sonra serbest bırakmışlar adamı. Hemen aradık, araştırdık; hamdolsun, tekrar bu adi herifi içeri almışlar. Düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez. Adalet ortada kalamaz, yerde sürünmez. Onun için de gereğini yapacağız" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR ETTİM'

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşen Özlem Ağ, "Cumhurbaşkanımız aradı bu konuyla alakalı, adalet kurulunda öğrenmiş. Serbest bırakılarak tekrar tutuklandığını öğrenmiş. Davanın ve olayın takipçisi olacağını söyledi. Her konuda arkamda olduklarını söylediler. Bu yüzden de onlara çok teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımıza, Milletvekilimiz Özlem Zengin ve Adalet Bakanımızın bu konuda gerekli adımları atacaklarını biliyorum. İnşallah serbest bırakılmazlar, hiçbir şekilde yaptıkları yanına kar kalmaz hiç kimsenin. Umarım en ağır cezayı alır. Aldığı ceza da diğerlerine emsal olur. Herkes hak ettiği cezayı alsın" diye konuştu.

Genç kadının babası Mehmet Demirel ise eski damadın en ağır cezayı verilmesini istedi. 'HSK'YA HAKİM VE SAVCI HAKKINDA İNCELEME İZNİ

Olayın ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Samet Ağ'ın tahliyesini isteyen Cumhuriyet Savcısı ile tahliye eden 1'inci Sulh Ceza Hakimi hakkında HSK'ya inceleme yapılması izni verdi. Savcı ve hakimin halen Tokat Adliyesi'nde görevlerine devam ettiği bildirildi.