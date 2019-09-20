Son Dakika Haberleri: Eşinin, 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürdüğü kadın toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Eşinin, 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürdüğü kadın toprağa verildi

1 saat önce

ANKARA'da tartıştığı eşi Nazmi Güralp (29) tarafından 3 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Meral Güralp (29) memleketi Yozgat'ın Saraykent ilçesinde toprağa verildi.

Eşinin, 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürdüğü kadın toprağa verildi, System.String[]
ANKARA'da tartıştığı eşi Nazmi Güralp (29) tarafından 3 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Meral Güralp (29) memleketi Yozgat'ın Saraykent ilçesinde toprağa verildi.
Dün Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nazmi Güralp ile eşi Meral Güralp, tartıştı. Kamu dairesinde çaycı olarak çalışan Nazmi Güralp, tartışmanın ardından 3 yaşındaki kızını da alarak, evden ayrılırken, eşi Meral Güralp de peşinden gitti. Çift, evden yaklaşık 500 metre uzaklıkta yine tartıştı. Nazmi Güralp, eşini boş binaya sokup, kızının gözü önünde bıçakladı. Meral Güralp, olay yerinde yaşamını yitirdi, Nazmi Güralp ise polis tarafından gözaltına alındı. Çiftin çocukları ise gelen yakınlarına teslim edildi.
YOZGAT'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Meral Güralp'in cenazesi, dün akşam hastane morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, memleketi Yozgat'ın Saraykent ilçesine götürüldü. Meral Güralp için Karşıyaka Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Baba Mesut Uzel, cenazede taziyeleri kabul etti. Meral Güralp'ın cenazesi, cuma namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
Öte yandan emniyette sorgusu tamamlanan Nazmi Güralp de işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Saraykent, Yozgat, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kızının PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen baba, evladının mezarını hazırladı
Canlandırdığı bütün karakterler ölen ünlü aktör Sean Bean "Beni artık öldürmeyin " diyerek isyan etti Öldürülen minik Leyla'nın babası zanlıdan şikayetçi olmayınca devreye Haluk Levent girdi Tartıştığı eski sevgilisini ve arkadaşını öldüren zanlının söylediği kan dondurucu ifadeler ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 16:52:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eşinin, 3 yaşındaki çocuğunun önünde öldürdüğü kadın toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]