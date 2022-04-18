EŞİNİN ADINI YAŞATMAK İÇİN KÜTÜPHANE AÇTI - Son Dakika

ZONGULDAK Köksal Toptan İlkokulu ve Ortaokulu'nda Avukat Ali Osman Odabaş'ın hayatını kaybeden eşi Hikmet Odabaş adına yaptırdığı kütüphane Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan'ın katılımıyla açıldı.

Zonguldak İnağzı Mahallesi'nde bulunan Köksal Toptan İlkokulu ve Ortaokulu'nun kütüphanesi, Avukat Ali Osman Odabaş'ın, hayatını kaybeden eşi Hikmet Odabaş'ına adını yaşatmak için yaptığı bağışla açıldı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, eşi Saime Toptan, Vali Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekili Polat Türkmen, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ile daire müdürleri katıldı. Okul öğrencileri açılışta halk oyunu gösterisi sergiledi.

Eşinin adının yaşaması için bağış yaptığını belirten Ali Osman Odabaş, 'Ben bu tür eksiklikleri gidermenin sebebini kendimce yarattım. Eşimin defninden sonra, ona mezar başında söz verdim. Bundan sonra adını her yerde yaşatmak istiyorum.' dedi.

Ali Osman Odabaş'ın sıklıkla bağışlar yaptığını belirten Köksal Toptan ise, 'Üniversitemize, okullarımıza sayısız hizmette bulundu. Kim ona elini uzattıysa, bir karşılık buldu. Bu nedenle sevgili kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Eşine de Allah'tan rahmet diliyorum. Eğitim alanında Hikmet ve Ali Osman Odabaş'ın başarılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi de fark etmiş, TBMM üstün hizmet ödülü vermiştir. Türkiye'de önde gelen birçok iş insanının hayatında Ali Osman Odabaş'ın katkısı vardır' diye konuştu.