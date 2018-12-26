Son Dakika Haberleri: Eşinin Adının Yazılı Olduğu Ambulansı Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

Eşinin Adının Yazılı Olduğu Ambulansı Görünce Gözyaşlarını Tutamadı

48 dakika önce

Marmaris'te hayırsever Hacı Ali Rıza Alper, merhum eşi 'Çoban Ayşe' adına Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni yenileyerek, bir ambulans bağışladı.

Eşinin Adının Yazılı Olduğu Ambulansı Görünce Gözyaşlarını Tutamadı, System.String[]
Marmaris'te hayırsever Hacı Ali Rıza Alper, merhum eşi 'Çoban Ayşe' adına Devlet Hastanesi Acil Servisi'ni yenileyerek, bir ambulans bağışladı. Alper, 'Çoban Ayşe' isminin yazılı olduğu ambulansı görünce gözyaşlarını tutamadı. Alper, merhum eşinin ismini okşayıp, ambulansta yazan isme uzun uzun baktı.

Marmaris'te hayırsever Hacı Ali Rıza Alper, merhum eşi Çoban Ayşe adına Devlet Hastanesi Acil Servisini yenileyerek hastaneye tam donanımlı bir ambulans hibe etti. Yenilenen acil servisin açılışı ve ambulansın teslimi için tören düzenlendi. Hacı Ali Rıza Alper'in isteği üzerine ambulansa Çoban Ayşe isminin yazılı olduğu logo yapıldı. Merhum eşinin adının yazılı olduğu ambulansı gören Alper, gözyaşlarını tutamadı. Ambulansın üzerindeki logoyu okşayan Alper, eşinin ismine uzun uzun baktı. Duygu seli yaşayan Alper, logoyu hazırlayanlara teşekkür etti. Alper törende yaptığı konuşmada, "Yaptıklarımız önce Allah sayesinde, sonra eş dost sayesinde olmuştur. Allah bu tür hizmetleri yapmayı arzu eden herkese nasip etsin" dedi. Alper, daha sonra protokol üyeleri ile birlikte ambulansın anahtarını hastaneye teslim ederek, yenilenen acil servisi gezdi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:04 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Marmaris, Yaşam
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